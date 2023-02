Kindergartenbrand in Winterthur – «Tschau, du lieber Chindsgi» Die provisorischen Kindergärten des Schulhauses Neuwiesen sind zu klein. Laut dem Schulleiter fehlen Rückzugsmöglichkeiten. Vom abgebrannten Chindsgi haben sich die Kinder verabschiedet. Roger Meier

Wo vorher der Kindergarten stand, will die Stadt einen Holzpavillon aufstellen. Schulleiter Hans Stutz freut sich darauf. Foto: Madeleine Schoder

Auf den ersten Blick deuten nur noch ein paar Absperrgitter und der Spielplatz darauf hin, dass an der Schützentrasse 15 einmal ein Kindergarten stand. Laminierte Kinderzeichnungen am Gitterzaun auf der Rückseite des Geländes zeigen Ortsunkundigen, was hier passiert ist: Vier Tage vor Weihnachten wurde das fast 300 Jahre alte Gebäude durch einen Brand zerstört. Es entstand ein Schaden von etwa 1,7 Millionen Franken, verletzt wurde niemand.