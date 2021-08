Casinotheater mit neuer Eigenproduktion – Tschiises nomal, auch eine Niere hat ihren Stolz Er ist Spezialist für Lebendspenden. Regisseur Peter Niklaus Steiner verpflanzt eine Komödie in die Stadt, aus der er kommt. Stefan Busz

Für ihn ist «Die Niere» eine Herzensangelegenheit: Regisseur Peter Niklaus Steiner. Foto: pd

Schon Tage vor der Premiere ist die Bühne im Casinotheater perfekt eingerichtet. Man könnte in diesen Loft mit Winti-Nova-Touch, in der die Geschichte der Komödie «Die Niere» spielt, gleich einziehen: Stühle, Tisch, Designerlampe, alles da. Und auch die Probe läuft, als gäbe es nichts mehr zu ändern. Der Text sitzt, der Ton stimmt, kein Schauspieler, keine Schauspielerin stolpert. So ist es, wenn Peter Niklaus Steiner Theater macht. Er funktioniert als Regisseur wie ein Architekt, der ein Haus schlüsselfertig auf Termin abgeben soll; nämlich pragmatisch.