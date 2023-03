Videoaufnahmen zur Kapitol-Attacke – Tucker Carlson nennt Mob vom 6. Januar «Touristen» Der umstrittene «Fox News»-Moderator zieht die Darstellung zum Tod eines Polizisten in Zweifel. Das neue Material hat ihm der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy exklusiv zugespielt. Doch aus den Reihen der Republikaner kommt auch Kritik. Laurenz Gehrke aus Portland

Für Tucker Carlson (links) wurde der Sturm aufs Kapitol aufgebauscht um Donald Trump (rechts) zu verunglimpfen. Foto: Keystone

US-Moderator Tucker Carlson, der beim Nachrichtensender «Fox News» eine Sendung mit Millionenpublikum moderiert, hat die Menschen, die am 6. Januar 2021 gewaltsam das Kapitolgebäude in Washington gestürmt haben, als «Touristen» bzw. «Besichtiger» (sightseers) bezeichnet, um seine oft wiederholte Verschwörungstheorie zu untermauern, der Sturm aufs Kapitol sei von der Mainstream-Presse aufgebauscht worden, um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu verunglimpfen.



Carlsons jüngste Äusserungen sorgen in den USA für Schlagzeilen, nicht zuletzt, weil er sie tätigte, während er Videomaterial ausstrahlen liess, das ihm zuvor der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy hat zukommen lassen.



Carlson deutete in seiner Sendung während der Ausstrahlung des Videomaterials zudem an, man habe den Tod des Polizisten Brian Sicknick, der einen Tag nach einer Auseinandersetzung mit Eindringlingen während des Sturms aufs Kapitol einem Schlaganfall erlag, überzeichnet und ausgeschlachtet. «Sie wussten, dass er nicht vom Mob ermordet wurde, aber sie behaupteten es trotzdem», sagte Carlson.

Carlson habe sich «Rosinen herausgepickt»

Laut Nachrichtenagentur Bloomberg sagte der Chef der Kapitolpolizei Tom Manger, Carlson habe sich «die harmloseren Momente» des 6. Januar «wie Rosinen herausgepickt». Er betonte demnach, dass Sicknick am nächsten Tag nicht gestorben wäre, «hätte er an dem Tag, an dem er gewaltsam angegriffen wurde, nicht stundenlang tapfer gekämpft».



Auch aus der republikanischen Partei selbst gibt es Kritik an Carlson. Mitch McConnell, der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Senat, sagte vor Journalisten, der Chef der Kapitolpolizei habe seiner Meinung nach «korrekt beschrieben, was die meisten von uns am 6. Januar aus erster Hand miterlebt haben».



Auf die Frage, ob McCarthy einen Fehler gemacht habe, als er Carlson das Video zur Verfügung stellte, wollte McConnell keine Antwort geben. «Meiner Ansicht nach war es ein Fehler, dass Fox News dies in einer Weise darstellte, die in völligem Widerspruch zu dem steht, was unser leitender Polizeibeamter hier im Kapitol denkt», sagte er.





