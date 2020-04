Inspiriert durchs Virus – Tüfteln gegen die Ansteckung Nicht nur in pharmazeutischen Laboratorien, sondern auch in der Heimwerkstatt entstehen in der Pandemiezeit neue, manchmal schräge Ideen. Wir stellen zwei aus Winterthur vor – und drei aus dem Rest der Welt. Jonas Keller

Gesichtsmaske einmal anders: Virenschutz aus PVC. Foto: Stefan Irion

Not macht bekanntlich erfinderisch. Die Corona-Krise stellt unseren Alltag auf den Kopf und zwingt uns, nach Lösungen für den Umgang mit den besonderen Umständen zu suchen. So verwundert es nicht, dass auch der Ingenieursgeist in diesen Pandemiezeiten aufblüht. Mit Erfindungen von umfunktionierten Haushaltsgegenständen bis zu Hightechgeräten versuchen Versierte in aller Welt, dem Virus ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Auch einige Winterthurer Tüftler knobeln am einfachen Infektionsschutz herum.