Tüftler aus Winterthur – Diese WG will mit ihrer Monster-Seifenkiste auf das nationale Podest Drei Frauen und zwei Männer haben einen ausgefallen Wagen gebaut, mit dem sie diesen Sonntag am Red-Bull-Seifenkistenrennen teilnehmen. Neben Tempo zählt auch das Design. Hannes Boos

Stephanie Ruch und ihre WG treten diesen Sonntag, 27. August, beim Red-Bull-Seifenkistenrennen an. Foto: Team MonsterBash

Die Zielsetzung ist klar: «Wir wollen lebend unten ankommen», sagt Stephanie Ruch lakonisch. Und das, obwohl ihre selbst gebaute Seifenkiste einem Dracula-Sarg ähnelt. Zusammen mit vier ihrer WG-Kollegen und -Kolleginnen bildet Ruch das Team MonsterBash. Diesen Sonntag, 27. August, treten sie am Red-Bull-Seifenkistenrennen in Bern gegen 45 andere Gruppen aus der ganzen Schweiz an. Bei der letzten Austragung 2017 in Lausanne erreichte das Team den 4. Platz. «Dieses Mal wollen wir aufs Podest», sagt Team-Captain Oliver Ettlin.