«Warnung an die Bevölkerung» – Türkische Journalisten bäumen sich auf gegen geplantes Gesetz In der Rangliste der Pressefreiheit liegt die Türkei ganz weit hinten. Doch die Verbände sehen noch schlechtere Zeiten auf sich zukommen und gehen gegen den Gesetzesplan gegen «Desinformation» in mehreren Städten auf die Strasse.

Was tun mit kritischen Stimmen aus der eigenen Bevölkerung? Neue Lösungen scheint der türkische Präsident Erdogan nicht zu haben. Foto: Keystone

Türkische Journalistenvereinigungen und -gewerkschaften haben gegen ein geplantes Gesetz protestiert, das für die Verbreitung von «Falschinformationen» ein bis drei Jahre Haft vorsieht. Das Gesetz sei eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit, kritisierten zehn Verbände in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag. Bei einer Protestaktion vor dem Parlament in Ankara trugen die Journalisten schwarze Masken und Banner mit Aufschriften wie «Nein zum Zensurgesetz» oder «Freie Presse ist entscheidend für die Demokratie».

Mit dem Gesetzentwurf, den die regierende AKP im Mai ins Parlament eingebracht hatte, sollen Onlinenetzwerke und Betreiber von Websites gezwungen werden können, Angaben über Nutzer zu veröffentlichen, die der «Verbreitung irreführender Informationen» verdächtigt werden. Journalisten droht in diesem Fall der Entzug des Presseausweises. Da die AKP und ihre Verbündeten eine Mehrheit im Parlament haben, dürfte das Gesetz verabschiedet werden.

«Wir, die Journalisten, warnen sowohl die Abgeordneten als auch die Bevölkerung noch einmal im Rahmen unserer Verantwortung für die Gesellschaft», hiess es in der Erklärung. Wenn das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form in Kraft trete, «werden die Presse-, Meinungs- und Redefreiheit in unserem Land unter grossen Druck und in Bedrängnis geraten», warnten die Verbände.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Kritiker seit langem mundtot zu machen versucht, will sich im kommenden Jahr im Amt bestätigen lassen. Es dürfte für ihn die schwierigste Wahl seit Beginn seiner Amtszeit vor fast zwei Jahrzehnten werden. Die Umfragewerte seiner Regierungspartei sind wegen einer galoppierenden Inflation und einer Währungskrise auf einem historischen Tief.

Die Inflation in der Türkei hat einen neuen Höchststand erreicht. Die jährliche Teuerung lag im September bei 83,45 Prozent, teilte das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mit, Lebensmittelpreise waren um gut 93 Prozent gestiegen.

Nichtregierungsorganisationen prangern regelmässig die Erosion der Pressefreiheit in der Türkei an. In der Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt wird, liegt die Türkei aktuell auf Platz 149 von 180.

