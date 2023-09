«Tumult auf der Kyburg» – Warum Kinder die Romane von Heiner Gross noch immer verschlingen Vor 100 Jahren kam der Jugendbuchautor Heiner Gross auf die Welt. Die Sammlung Winterthur sowie Schloss Kyburg lassen seine spannenden Geschichten aufleben. Gabriele Spiller Text , Marc Dahinden Fotos

Kuratorin Ursina Largiadèr erweckt den «Tumult auf der Kyburg» zum Leben. Foto: Marc Dahinden

Freude herrscht bei den Fans des Winterthurer Jugendbuchautors Heiner Gross (1923–1993): Zur Ausstellung «Tumult auf der Kyburg» erscheint eine Sonderausgabe des Kinderbuch-Klassikers – die nur dort erhältlich ist. «Leute haben immer wieder im Museumsshop nachgefragt, ob wir den Krimi, der in der Kyburg spielt, auf Lager haben. Leider war das Buch seit langem vergriffen», sagt Ursina Largiadèr, die den Rundgang in den Räumen inszeniert hat. Zur Vernissage am 1. September werden 250 Exemplare neu aufgelegt – mit der Option nachzudrucken.