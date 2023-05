Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Turmhelden Als die Stadtkirche in den 1920er-Jahren saniert wurde, gab es keine Gerüste und Sicherheitsleinen. Die Arbeiter mussten ihren Fähigkeiten vertrauen. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Handwerker auf dem Nordturm der Stadtkirche, um 1923. Eines von über 70’000 Bildern, die im

Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Vier Männer in luftiger Höhe, ohne Helme und ohne Seilsicherungen – nur schon beim Anblick des Bildes wird einem schwindlig. Aufgenommen wurde es während der Sanierung der Stadtkirche in den Jahren 1922 bis 1924. Nicht nur das Innere der Kirche erfuhr damals eine umfassende Renovation, sondern auch die Aussenfassaden und Dächer des Kirchenschiffes und der beiden Türme.

Unter anderem wurden die Türme von alten Verputzen befreit und die Sand- und Tuffsteinquader dahinter freigelegt. Auch die Zifferblätter und Zahlen am Südturm wurden ersetzt und die alten Zeiger neu vergoldet. Winterthur konnte also gespannt sein, was hinter den zeitweise vollständig mit Holzgerüsten verkleideten Türmen nach der Renovation zum Vorschein kommen würde.

Gespannt war man vorerst aber auf den Moment, als in einer der Turmkugeln die sogenannten Turmakten – das sind Schriften aus der Zeit des Baus und der Renovationen – verstaut wurden. Unter Glockengeläut versammelte sich auf dem Kirchplatz eine schaulustige Menschenmenge, während zwei Handwerker auf die Turmspitze kletterten, um die neuen und alten Turmakten wieder in die Kugel zu legen.

Begleitet wurden sie von zwei Kirchenpflegern, die dem Akt aus unmittelbarer Nähe beiwohnten. Im Bericht des «Landboten» über das Ereignis ist von einer halsbrecherisch steilen Leiter und heftigen Winden die Rede. Doch auch diese Männer waren sehr wahrscheinlich ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen unterwegs, im Falle der Kirchenvertreter wohl aber mit Gottvertrauen.

