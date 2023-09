Turmuhrenfabrik Andelfingen – Wo die Zeit stehen geblieben ist Zu den Europäischen Tagen des Denkmals können Interessierte erstmals die alte Turmuhrenfabrik Mäder besichtigen. Ehemalige Mitarbeiter führen über das Areal. Gabriele Spiller

Die Experten (v. l.) Helmut Steck, Thomas Burkart, Andreas Stegemann und Paul Hunsperger erwarten die Besucher zu den Europäischen Denkmaltagen. Foto: Roger Hofstetter

«Wir haben Zeit», sagt der Andelfinger Andreas Stegemann zu Beginn des Gesprächs. Und das ist auch das Motto in der ehemaligen Turmuhrenfabrik Mäder. Für die Europäischen Tage des Denkmals öffnen sich auf dem historischen Gelände an der Thur die Türen, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Am kommenden Samstag und Sonntag bieten engagierte Uhrenliebhaber Rundgänge für Neugierige an.

Ganz entspannt – niemand soll sich stressen, auch wenn der Andrang gross wird, was die Veranstalter hoffen und erwarten. Es sind stündliche Führungen durch die alten Werkräume geplant. Doch selbst wenn diese voll sind, gibt es Alternativen für die Besucher, zum Beispiel Vorführungen in der Vergolderei.

Ansicht um 1898: Links das Werkstattgebäude, rechts die Montagehalle. Im Hintergrund der idealisierten Darstellung wahrscheinlich Kleinandelfingen (Briefkopf der Firma Mäder). Bild: PD

Es ist ein beeindruckendes Gelände, auf dem auch Rekordobjekte entstanden sind: so etwa im Jahr 1927 die Zifferblätter der Zürcher St.-Peter-Kirche. Mit 8,64 Metern Durchmesser sind diese die grössten Europas. Jede einzelne Ziffer ist fast einen Meter hoch. Circa alle 40 Jahre muss man sie frisch vergolden, und dann kamen sie wieder nach Andelfingen – bis 2007.

Das ehemalige Fabrikgelände mit den Originalgebäuden. Foto: Andreas Stegemann

Der Verkauf der alteingesessenen Turmuhrenfabrik war eine Zäsur. Schon im Kloster Ittingen wurde an einer Turmuhr ein Messingschild mit der Gravierung «Johann Mäder & Sohn, Illhart 1798» entdeckt. So datiert man die Gründung mangels anderer Quellen auf dieses Jahr. Doch in den letzten Jahrzehnten sei es ein stetiger Niedergang für die Firma gewesen, erzählt Thomas Burkart, der selbst bis zum Schluss bei Mäder gearbeitet hat.

«Als ich in die Fabrik hineinlief, wusste ich, dass ich dort arbeiten wollte.» Thomas Burkart, Turmuhrentechniker

Handwerkstechniken, die noch aus der frühen Industrialisierung stammten, seien erst ab 1940 durch den aufkommenden elektrischen Strom und moderne Maschinen abgelöst worden. Mit der Elektromechanik wandelte sich die Montage, bis die Computertechnik der Turmuhrenfabrik den Todesstoss gab. Laut Burkart habe man zu lange vom Verdienst aus der Blütezeit gezehrt und nicht in neue und wettbewerbsfähige Produkte investiert.

«Heute könnte man nicht mehr von den Arbeiten an den Uhren leben», sagt er. Inzwischen arbeitet er bei einer der letzten drei Firmen in der Schweiz, die noch Turmuhren betreuen. Sie sei diversifiziert und kümmere sich beispielsweise um Gebäudeautomation. «Mittlerweile beschäftigen wir uns damit, wie Glocken leiser und glockenschonender läuten, um die Bevölkerung nicht verrückt zu machen.»

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Zu seinem Job bei Mäder kam der Kleinandelfinger erst, nachdem er bereits Maschinenmechaniker sowie Elektromechaniker gelernt hatte und mit hochpräziser Technik, beispielsweise für Teleskope, vertraut war. Doch dann habe er einmal seinen Vater begleitet, der Ziffern bei Mäder ablieferte, welche er mit Laser aus Metall geschnitten hatte. «Als ich in die Fabrik hineinlief und all die Turmuhren sah, die Geräusche hörte, den Geruch aufnahm – da wusste ich, dort wollte ich arbeiten.»

Um 1900: Produktion der Uhrenwerke, mit Antriebsriemen/Transmissionen an der Decke. Foto: PD

Es sei nicht immer angenehm gewesen; im Winter war es kalt, mal zog es, mal tropfte es hinein, erinnert sich Burkart. «Doch ich habe es nie bereut – weil ich mich nie gelangweilt habe, es gab immer eine Herausforderung.» Heute ist er als Servicetechniker für Kirchturmtechnik unterwegs und geniesst seine Einsätze im ganzen Land – inklusive Hotelaufenthalten im Engadin, um dort Aufträgen nachzugehen. Dass das Handwerk bei den Jungen so an Boden verloren habe, bedauert er. «Unsere Branche ist gut mit Arbeit ausgelastet, wir suchen verbissen Leute.»

Zudem arbeitet Burkart an einem Fachbuch, einer Chronik der Mäder-Dynastie, die im Jahr 1740 beginnt. Dafür hat er über Jahre Informationen über die Uhren zusammengetragen – davon viele, die er selbst überprüfte.

Tage des Denkmals An den Europäischen Tagen des Denkmals öffnen diverse historische Orte ihre Türen. Das diesjährige Motto lautet: «Reparieren und Wiederverwenden». Auch in der Region Winterthur lässt sich am 9. und 10. September einiges entdecken. In Winterthur werden etwa auf dem Lagerplatz oder in der Architekturhochschule Führungen angeboten. In Rheinau kann man am Sonntag die Wallanlage besichtigen oder im Neuthal bei Bauma die ehemalige Spinnerei erkunden. Die Broschüre mit allen Veranstaltungen ist auf der Website des Kantons zu finden. (roh)

Neben dem Malermeister Andreas Stegemann, der Spezialist für denkmalgeschützte Objekte ist, führen der Grossuhrenrestaurator Helmut Steck und der Historiker Peter Bretscher an den Denkmaltagen durch die Fabrik. Letzterer war Kurator der Volkskundlichen Sammlung des Kantons Thurgau und Leiter des Schaudepots St. Katharinental. Er wird Interessierten die Funktionsweise der Wasserkraftanlage erklären, die über zwei Teiche angetrieben wurde.

Das Team hat die Fabrik aus einem Dornröschenschlaf geweckt, denn für die Denkmaltage wurden nicht nur Werkzeuge und Uhrwerke geölt und gestrichen. Auf dem Gelände, das über Jahre als Hundeschule vermietet war, habe es viel auszubessern gegeben. Doch nun soll wenigstens ein «Mäder-Stübli» als Treffpunkt zum Kaffeetrinken und Fachsimpeln für Uhrenfans die einmalige Veranstaltung überdauern.

