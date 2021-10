Turnerin aus Neftenbach – «Turnen gehörte sich damals für Mädchen nicht» Egal, was kommt – Verena Huber turnt. An der kantonalen Veteraninnentagung in Neftenbach ist die 76-Jährige nun als Ehrengast eingeladen. Fabienne Grimm

Wegen einer Hallux-Operation muss Verena Huber (76) vorerst Pause machen. Das Stillsitzen fällt ihr schwer. Bild: Marc Dahinden

Auf Krücken gestützt steht Verena Huber in ihrem Wohnzimmer. Ihr linker Fuss ist dick eingepackt und geschient. Vor einigen Wochen musste die 76-Jährige einen Hallux operieren lassen. Das Gehen fällt ihr seither schwer. Sie muss still sitzen – für Huber keine leichte Aufgabe. Denn die Neftenbacherin liebt es, sich zu bewegen. Ihre Leidenschaft gilt seit jeher dem Turnen.

Ihren ersten Purzelbaum macht Huber in Buch am Irchel auf dem Pausenplatz. Einen Turnverein für Mädchen gibt es dort nicht, doch die Buben aus der Jugendriege bringen ihr in der Pause «Trickli» bei. Mit sechzehn erfährt sie, dass es in Neftenbach eine Mädchenriege gibt. Sie ist begeistert, will endlich richtig lernen, wie man turnt. Doch aus dem Traum des Vereins wird vorerst nichts: Ihre Eltern verbieten es ihr. «Turnen gehörte sich damals für Mädchen nicht», sagt Huber.