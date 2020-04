RMS 2020 sollen stattfinden – Turnfest auf August verschoben Die Regionalmeisterschaften der Region Winterthur und Umgebung, die auf Anfang Juni in Neftenbach terminiert waren, sollen am 22. und 23. August durchgeführt werden. Dies teilt das OK auf seiner Webseite mit. Dagmar Appelt

Das OK und die Turnvereine wollen die Regionalmeisterschaften 2020 in Neftenbach durchführen. Foto: Madeleine Schoder 1 / 1

Die Regionalmeisterschaften Winterthur und Umgebung sollen am Wochenende vom 22./23. August 2020 in Neftenbach durchgeführt werden. Dies teilt das Organisationskomitee der RMS 2020 auf seiner Webseite mit. Es werde eine noch nie dagewesene «Spezialausgabe» geben. Das OK sei bereit, den Zusatzaufwand auf sich zu nehmen und ein tolles Fest zu organisieren. Derzeit würden sämtliche Wettkampf- und Festangebote unter Hochdruck überarbeitet und weiterhin Helferinnen und Helfer gesucht.