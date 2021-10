Diplomatischer Eklat im Fall Kavala – Tweet entschärft Streit mit der Türkei Wie haben sich Botschafter zu verhalten? Eine kurze Erklärung der US-Botschaft in Ankara besänftigt den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. sz/afp aus Istanbul

International zunehmend isoliert: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Keystone

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat von der angedrohten Ausweisung westlicher Diplomaten Abstand genommen. Die Botschafter hätten «einen Rückzieher gemacht» und «werden in Zukunft vorsichtiger sein», sagte Erdogan am Montagabend. Zuvor hatten die US-Botschaft und andere betroffene Botschaften auf Twitter eine Erklärung veröffentlicht, wonach sie sich gemäss der Wiener Konvention daran halten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen.

Diese lässt sich – zumindest aus türkischer Sicht – als diplomatisch verklausulierte Entschuldigung für das Vorgehen des US-Botschafters verstehen: «Die USA bestätigen die Einhaltung von Artikel 41 des Wiener Übereinkommens», lautet der Tweet.

Das Wiener Abkommen regelt Rechte und Pflichten von Diplomaten. Die Botschaften der Niederlande, Kanadas und Neuseelands twitterten den wortgleichen Text. Nun dürften die anderen Staaten wohl folgen, unter ihnen Deutschland, Frankreich sowie die skandinavischen Staaten.

«Steht es euch zu, der Türkei eine Lektion zu erteilen? Wer seid ihr schon?» Erdogan zur Forderung von zehn Botschaftern im Fall Kavala

Dem diplomatischen Eklat vorausgegangen war eine ungewöhnliche Erklärung der zehn Botschafter. Sie hatten vor einer Woche ein faires Gerichtsverfahren und die «dringliche Freilassung» des Kulturförderers Osman Kavala gefordert. Der 64-Jährige sitzt seit vier Jahren ohne Urteil in Untersuchungshaft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2019 seine Freilassung angeordnet hatte.

Erdogan hatte sich darauf scharf geäussert: «Steht es euch zu, der Türkei eine Lektion zu erteilen? Wer seid ihr schon?» Deutschland oder die USA liessen «Ganoven, Mörder und Terroristen» auch nicht frei.

Erdogan hofft auf Treffen mit Biden

Beobachter vermuteten, dass der innenpolitisch angeschlagene Erdogan mit seiner harten Reaktion auch die eigene Position im Land stärken will. Er steht wegen der schlechten Wirtschaftslage massiv unter Druck. Die De-facto-Entschuldigung kann er nun als Beweis seiner politischen Durchsetzungskraft und seines internationalen Gewichts darstellen.

Beim anstehenden G-20-Gipfel in Rom hofft Erdogan auf ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Joe Biden, der ihn bis anhin schneidet. Dann wäre die Türkei international weniger isoliert als bisher.

