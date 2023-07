Streit um Nato-Schutzschirm – Pro-Schweiz-Chef attackiert Amherd und spricht von «geheimem Widerstand» Werner Gartenmann sieht in der abgeschafften Geheimtruppe P 26 ein Vorbild und denkt über «unkonventionelle Mittel» im Kampf gegen den Bundesrat nach. Seinen Furor geweckt hat Sky Shield. Christoph Blocher ruft ihn zur Mässigung auf. Beni Gafner

Werner Gartenmann, Geschäftsführer der Auns-Nachfolgeorganisation Pro Schweiz, wählt drastische Worte. Foto: Dres Hubacher

Werner Gartenmann ist nicht irgendwer. Er ist Geschäftsführer von Pro Schweiz, der Nachfolgeorganisation der Auns mit 25’000 Mitgliedern. Und er ist aufgebracht. Auf Twitter hat er kürzlich geschrieben, es brauche wieder geheime Widerstandsorganisationen nach dem Vorbild der einstigen P 26 und P 27.

Was bringt den 58-Jährigen derart in Rage? Die Schweiz, Österreich und Deutschland haben am Freitag in Bern eine Absichtserklärung unterschrieben. Demnach will die Schweiz beim Projekt European Sky Shield mitmachen, ohne mit der Neutralität in Konflikt zu geraten. Es ist eine gemeinsame Reaktion europäischer Länder auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Ziel des Projekts ist, ein wirksames Luftverteidigungssystem aufzubauen – insbesondere gegen Raketenangriffe, mit denen Russlands Machthaber Wladimir Putin immer wieder droht. Die Anregung dazu gab der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz im letzten August. Die 19 Länder, die mitmachen, erhoffen sich tiefere Preise bei der Anschaffung der benötigten Waffensysteme.

In rechtskonservativen Kreisen herrscht seit der Unterschrift von Bundesrätin Viola Amherd unter die als «unverbindlich» bezeichnete Absichtserklärung nacktes Entsetzen. Der Geschäftsführer von Pro Schweiz, Werner Gartenmann, erwägt vor diesem Hintergrund auf Twitter den Gang in die Illegalität, und er setzt auf Kriegsrhetorik. Und sein Tweet ist offenbar keine einmalige Überreaktion, wie er im Gespräch verdeutlicht.



Herr Gartenmann, planen Sie eine illegale Schattenarmee? Auf Twitter schrieben Sie: «Wir benötigen wieder geheime Widerstandsorganisationen in der Schweiz.» Ich hab den Tweet mit dem in Militärkreisen geltenden Grundsatz eingeleitet, man müsse das Undenkbare denken. Ich hoffe, dass wir noch nicht in einem Land leben, wo Denkverbote gelten. Wir befinden uns mitten in einem Kampf um die Souveränität der Schweiz. Bundesrätin Amherd plant nichts weniger als die Teilnahme der Schweiz an einem Nato-Schutzschirm. Das geht dermassen in eine falsche Richtung, dass man sich auf der politischen Bühne überlegen muss, was jetzt zu tun ist. Wir müssen nun den politischen Kampf aufnehmen. Dazu sind auch unkonventionelle Mittel in Betracht zu ziehen.

Und dazu gehören auch illegale Widerstandsorganisationen – ohne Rechtsgrundlage? Freiheitskämpfe hatten in der Schweizer Geschichte nicht immer abschliessend rechtliche Grundlagen. Es ist immer die Frage, woher die rechtlichen Grundlagen kommen. Wenn dieses Land an Parlament und Stimmbürgern vorbei in eine derart gefährliche Richtung geführt wird, wie es Amherd plant, dann ist der Widerstand zu planen.

Oberstleutnant und Geschäftsführer Pro Schweiz Pro-Schweiz-Geschäftsführer Werner Gartenmann (SVP, BE) war bis 2019 Oberstleutnant im Stab operative Schulung. Beruflich führte er bis 2021 die Geschäfte der Auns, jetzt jene von Pro Schweiz.



Die drei Vereine Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) mit Gründer Christoph Blocher, Nein zum schleichenden EU-Beitritt sowie die Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt haben sich vergangenen Herbst zu Pro Schweiz zusammengeschlossen. Ziel sei eine Stärkung «der Schlagkraft», sagte Blocher damals. Verteidigt werden sollen weiterhin die Unabhängigkeit, die Sicherheit und die Neutralität der Schweiz. (beg)

Sollen sich also die Widerstandsorganisationen notfalls gegen die eigenen Behörden und Politiker richten? Führen Sie sich mal vor Augen, was gerade passiert ist: Der Bundesrat beschloss unter Anführung von Bundesrätin Amherd den Beitritt zu Sky Shield, einem Nato-Schutzschirm. Das Parlament und das Volk haben dazu nichts zu sagen. Nicht einmal die Sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat wurden von Bundesrätin Amherd informiert. Die Schweiz erfuhr via österreichische Medien davon, dass der Bundesrat die Absichtserklärung unterschreiben wird. So geht es doch nicht. Das ist aus meiner Sicht auch illegal. Der Schweiz droht im Krieg Gefahr, wenn sie die Sensorik für Sky Shield auf ihren Bergen stationiert. Sie würde im Ernstfall – gleich wie andere Nato-Staaten – attackiert und bombardiert. Von diesen Gefahren spricht niemand. Da ist Widerstand angesagt.

Sie schliessen den Schritt in die Illegalität nicht aus? Ich will eine offene und ehrliche Neutralitätsdiskussion, zu der Parlament und Stimmvolk etwas zu sagen haben, und keine Salamitaktik, wie sie Bundesrätin Amherd und der Bundesrat gegenwärtig anwenden. Wird diese geführt und – wie es in der Schweiz üblich ist – direktdemokratisch entschieden, akzeptiere ich den Entscheid. So oder so. Aber erst dann.

Sie unterstellen Bundesrätin Amherd, sie habe einen «neutralitätspolitischen Krieg gestartet». Was soll das? Wir müssen uns überlegen, ob es neue Widerstandsformen braucht und gibt. Wir haben das Referendumsrecht. Aber das greift beim Nato-Schutzschild wahrscheinlich nicht, jedenfalls wissen wir heute nicht einmal, ob der Souverän und das Parlament mitbestimmen können. Dann kann ich noch eine Volksinitiative starten – aber hier sprechen die Zeitverhältnisse dagegen, dies zu tun: Abgestimmt würde frühestens in drei oder vier Jahren. Was bleibt? Mahnwachen, Demos? Ich stehe dazu, man muss über eine Widerstandsorganisation nachdenken. Ich sage nicht, dass wir dazu Waffen horten sollen wie seinerzeit die Geheimtruppe P 26. Aber denken wir darüber nach, wie wir den Widerstand führen können, damit wir nicht ständig angelogen und mittels Salamitaktik hintergangen werden.

Sie bleiben dabei: «Bundesrätin Amherd hat den neutralitätspolitischen Krieg gestartet»? Ich habe auf meinem privaten Twitter-Konto das Recht, etwas zu schreiben. Ich bleibe dabei: Wir haben es hier mit einer weiteren Nato-Annäherung zu tun. Die Bundesrätin hat der Neutralität den Krieg erklärt. Diesen Kampf müssen wir aufnehmen und führen. Innenpolitisch. Wir fordern vom Bundesrat: Legt auf den Tisch, dass ihr in die Nato wollt. Dann führen wir diese Diskussion und entscheiden demokratisch. Das wäre ehrlich.

Faust sagt: «Mit Worten lässt sich trefflich streiten. Mit Worten ein System bereiten.» Sie bereiten ein System in Richtung Illegalität. Sie können mir das unterstellen. Für mich ist das nicht ganz neu. Ich habe mich seinerzeit auch geweigert, als Offizier die Taschenmunition abzugeben, als dies ein vermeintlicher SVP-Bundesrat (Samuel Schmid, die Red.) verlangte und meinte, er müsse alle Armeeangehörigen von vornherein kriminalisieren. Schliesslich musste ich die Munition dann trotzdem abgeben.

Sie sagen laufend «wir». Wen meinen Sie: Pro Schweiz, deren Geschäftsführer Sie sind? Steht deren Präsident Stephan Rietiker hinter Ihren Tweets? Da müssen Sie ihn selber fragen. Ich habe privat getwittert. Und ich habe mich mit ihm nicht abgesprochen. Allerdings muss Pro Schweiz in dieser Frage auch mal klar Farbe bekennen. Dafür ist die Organisation ja da.

Der Präsident von Pro Schweiz, Stephan Rietiker, sagt auf die Frage, ob er hinter den Tweets seines Geschäftsführers stehe, Gartenmann habe diese Tweets als Privatperson abgesetzt. «Solange er sich im gesetzlichen Rahmen bewegt, steht ihm das selbstverständlich zu.»

Keine Unterstützung also für den Aufbau neuer Widerstandsorganisationen durch den Präsidenten. Inhaltlich teilt Rietiker freilich den Ärger über das Vorgehen Amherds bei Sky Shield. Seine Organisation sehe die bewaffnete Neutralität «durch die unbedachte Aktion von Frau Bundesrätin Amherd akut gefährdet.» Pro Schweiz werde «mit offenem Visier dafür sorgen, dass die Absichtserklärung, Sky Shield zu nutzen, rückgängig gemacht wird».

«Finger weg von Geheimorganisationen, man bewegt sich da in der Grauzone der Illegalität.» Christoph Blocher

Auns-Gründer und SVP-Vordenker Christoph Blocher mahnt zur «Konzentration auf das Wesentliche». Unumwunden sagt er: «Finger weg von Geheimorganisationen, man bewegt sich da in der Grauzone der Illegalität.» Wolle man so etwas machen, dürfe man sowieso nicht öffentlich darüber reden, sonst sei es ja nicht mehr geheim. Blocher empfiehlt Pro Schweiz, sich auf die Neutralitätsinitiative und die dazu laufende Unterschriftensammlung zu konzentrieren, statt sich thematisch zu verzetteln.

Bevor man das Projekt Sky Shield politisch bekämpfe, müsse man erst analysieren, was dies für die Schweiz genau bedeute. Dann gelte es einen Plan zu machen, wer das Projekt wie bekämpfe. Am Schluss sei dieser dann umzusetzen.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.