Klatsch und Tratsch der Woche – Twitter-Mitarbeiter müssen ihr eigenes WC-Papier mitbringen Wieso Astronauten-Mode im Trend ist, was am Morgen gegen Müdigkeit hilft und weshalb das Wort Goat verboten wurde: Das sind die wichtigsten News fürs informierte Tischgespräch. Lisa Füllemann

Kühlender Muntermacher

Mit einem kühlenden Gesichtsroller startet man garantiert frischer und wacher in den Tag. Foto: PD

Die Dunkelheit am Morgen macht vielen zu schaffen – da hilft manchmal auch kein Spritzer kaltes Wasser mehr, um das müde Gesicht zu wecken. Wem dieses Szenario bekannt vorkommt, sollte sich unbedingt einen Cool-Face-Roller (auf Deutsch: kühlender Gesichtsroller) zulegen. Das Beauty-Tool einfach im Gefrierfach aufbewahren und damit am Morgen für ein paar Minuten das Gesicht massieren. Der eiskalte Roller aus Edelstahl hilft garantiert dabei, frischer und wacher in den Tag zu starten – und auch dabei, das aufgedunsene Gesicht zu entschlacken, wenn man am Vorabend zu viele salzige Chips gegessen oder viel Alkohol konsumiert hat.