Soziale Netzwerke – Twitter und Snapchat sorgen mit Quartalsergebnissen für Aufsehen Der Kurznachrichtendienst Twitter konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Werbeeinnahmen um 87 Prozent anheben, während die Foto-App Snapchat die Zahl der täglich aktiven Nutzer um 23 Prozent steigerte.

Der Konzernumsatz von Twitter kletterte um 74 Prozent 1,19 Milliarden Dollar. Doch auch mit den Werbeeinnahmen übertraf das Unternehmen die Markterwartungen. keystone-sda.ch

Bei Twitter brummt das Anzeigengeschäft. Im zweiten Quartal legten die Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87 Prozent auf 1,05 Milliarden Dollar zu, wie der Kurznachrichtendienst am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Konzernumsatz kletterte um 74 Prozent 1,19 Milliarden Dollar. Mit beiden Zahlen übertraf das Unternehmen aus San Francisco die Markterwartungen. Twitter führte die Entwicklung darauf zurück, Werbung inzwischen noch besser auf die einzelnen Nutzer ausrichten zu können. Zudem hätten die verschärften Datenschutzregeln für das jüngste iPhone-Betriebssystem bisher weniger Auswirkungen auf die Anzeigenerlöse gehabt als erwartet.

Es war damit gerechnet worden, dass das Apple-Update zu weniger Daten für personalisierte Werbung führen könnte. Schliesslich müssen iPhone-Nutzer dem sogenannten Tracking von Online-Aktivitäten zustimmen. Um die langfristigen Folgen der im April von Apple eingeführten Änderungen abzuschätzen, sei es aber noch zu früh, räumte Twitter ein.

Für die Monate April bis Juni meldete Twitter 206 Millionen Nutzer, die Werbung erhalten und dem Konzern so Umsätze bescheren. In den USA musste das Unternehmen allerdings einen Rückgang von einer Million Nutzern im Vergleich zum Vorquartal hinnehmen, was Twitter mit einem geringeren Nachrichtenaufkommen auf seinem Heimatmarkt zurückführte als in den drei Monaten zuvor. Twitter-Aktien stiegen nachbörslich um 7 Prozent.

Snap erfreut Anleger mit überraschend starkem Nutzerwachstum

Die Foto-App Snapchat hat im zweiten Quartal starken Zulauf verzeichnet. Das liess auch die Einnahmen kräftig steigen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer nahm in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 293 Millionen zu. Die App erreichte das stärkste Wachstum seit vier Jahren, wie der Betreiber Snap am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz legte um 116 Prozent auf 982 Millionen Dollar zu.

Unter dem Strich machte Snap dennoch einen Verlust von knapp 152 Millionen Dollar, verringerte das Minus gegenüber dem Vorjahr damit aber um 53 Prozent. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen klar. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um mehr als 13 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Kurs mit 27 Prozent im Plus.

SDA/sys

