Kolumne «Tribüne» - Typisch Mann?

Diese Woche bin ich eingeladen, über meine Lomos vor Publikum zu sprechen. Ehrlich gesagt, bin ich deswegen schon ganz nervös, und das, obwohl ich Auftritte eigentlich gewohnt bin. Denn bei meinem Publikum handelt es sich um einen Männerverein.

Was, so frage ich, könnte ich zum Thema Männlichkeit Relevantes sagen? Zwar stimmt es schon, dass ich selber ein weisser, verheirateter Mann bin, heteronormativer gehts gar nicht – aber macht mich das eigene Geschlecht schon zum Experten?

Am Schweizer Fernsehen habe ich letzthin eine Reportage gesehen über Männer, die im Wald beim Rangeln ihre Männlichkeit ausleben wollten. Ich fand das nicht uninteressant. Ich selber musste aber immer dran denken, wie unangenehm mich die Tannennadeln pieksen würden, wenn ich mich so mit entblösster Brust auf dem Waldboden herumwälzen müsste.

Unweigerlich beginne ich in meinem Kopf lauter Klischees durchzugehen, die vielleicht landläufig als typisch männlich gelten könnten, und versuche, mich selber einzuordnen. Ich grilliere gern, ich trinke gerne Bier, interessiere mich aber nicht für Autos, habe nicht einmal den Führerschein und kenne die Fussballregeln nicht.

Ich nutze jede Gelegenheit, um mit anderen Männern Armdrücken zu machen, und schaue abends am liebsten alte Musicals und Melodramen. Ich unterrichte Gender Studies so gerne wie die Romane und Filme um James Bond. Ich möchte so sein wie Kapitän Haddock, aber auch wie Ronja Räubertochter und wie Pu der Bär sowieso.

Für mich ist das alles typisch männlich, weil ich selber ein Mann bin. Vielleicht ist es aber einfach nur typisch Johannes. Und überhaupt, je länger ich über männliche Klischees nachdenke, desto weniger nützlich kommen sie mir vor, weil es nämlich auch mit diesen Klischees ziemlich verzwickt ist.

Die süssesten Musicals wurden von Männern gedreht, aber eine Regisseurin wie Katheryn Bigelow macht Actionfilme, die mir oft zu hart sind. Es gibt junge Studentinnen, die haben die viel altertümlicheren Geschlechterrollen im Kopf als der bärtige Lastwagenchauffeur von nebenan.

Was soll ich also antworten, wenn mein Publikum mich fragt, was für mich ein Mann sei? Vielleicht am besten mit einem Zitat von einem Mann: «Je est un autre.» Gesagt hat das Arthur Rimbaud bereits im vorletzten Jahrhundert. Männer sind nicht etwas, sondern immer anders. Das ist typisch für sie. Für Frauen wahrscheinlich auch.

