U-21 gewinnt erneut – Sieg und als einziges Team noch ungeschlagen Die U-21 des FC Winterthur gewinnt das Heimspiel gegen den SV Höngg 2:0 (1:0). Mit je zwei Siegen und Unentschieden ist der FCW das einzige Team in der 1.-Liga-Gruppe 3, das noch ungeschlagen ist.

Carmine Chiappetta trifft gegen den SV Höngg zum 2:0. Foto: Urs Kindhauser

Das junge Team des FCW kam im Stadion Schützenwiese gleich von Beginn weg gut in die Partie, übernahm das Spieldiktat und kam auch zu Chancen, die zuerst aber nicht belohnt wurden – bis sich in der 13. Minute Innenverteidiger Loïc Lüthi bewusst in den Angriff über die linke Seite einschaltete und nach einem präzisen Zuspiel zum 1:0 einschieben konnte. Der FCW gab nach dem Führungstreffer nicht nach und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Die beste war nach gut einer halben Stunde ein Kopfball von Alessandro Barletta an die Latte.

Auch nach der Pause kontrollierte der FCW das Spiel über weite Strecken und liess gegen die Zürcher nur wenig zu. In der 64. Minute war es dann schliesslich der auffällige Carmine Chiappetta, der über links in den Strafraum zog und mit einem satten Schuss in die rechte Ecke zum Endstand von 2:0 traf. Der schnelle Flügelstürmer war bereits am ersten Treffer beteiligt. Höngg fand keine Mittel, um der Niederlage zu entgehen.

Cheftrainer Fabio Digenti war wie schon beim 3:0-Sieg gegen die U-21 von GC zufrieden mit der Leistung seines Teams: «Wir waren heute die bessere Mannschaft, haben hinten nur wenig zugelassen und mehr Torchancen kreiert.» Tatsächlich macht die U-21 zurzeit vieles richtig: Sie kann Tore schiessen und trotzdem hinten die Null halten. Der FCW hat in den ersten vier Runden erst einen Gegentreffer kassiert – so wenig wie kein anderes Team in der 1.-Liga-Gruppe 3. Das ist bei einer so jungen und frisch zusammengestellten Mannschaft keine Selbstverständlichkeit.

Nachholspiel gegen Freienbach

Der Verband hat den Termin für das Nachtragsspiel beim FC Freienbach festgelegt: Das Duell findet neu am Mittwoch, 13. September, 20 Uhr, statt. Es musste Ende August kurzfristig abgesagt werden, weil der Platz in Freienbach wetterbedingt nicht bespielbar war.

moe

