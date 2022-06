IS-Unterstützer aus Winterthur – U-Haft für die beiden IS-Unterstützer Letzte Woche wurden in Winterthur zwei junge Männer verhaftet, weil sie den Islamischen Staat unterstützt hätten. Sie bleiben in Untersuchungshaft. Gregory von Ballmoos

Letzten Montagabend schlug die Polizei zu. An mehreren Orten in Winterthur und im deutschen Römerberg bei Mannheim wurden insgesamt vier Personen verhaftet. In Winterthur wurden neben einem Jugendlichen die beiden Konvertiten Simon F. und Silvio Z. verhaftet.

Gegen Simon F. und Silvio Z. hat die Bundesanwaltschaft drei Monate Untersuchungshaft beantragt. Diese wurde nun vom zuständigen Zwangsmassnahmengericht gewährt, wie die Bundesanwaltschaft auf Anfrage schreibt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Nicht zum ersten Mal in U-Haft

Für Simon F. ist es nicht das erste Mal, dass er in Untersuchungshaft sitzt. Bereits nach dem Attentat in Wien im November 2019 sass er mehrere Monate in U-Haft. Damals hatte in Wien ein Terrorist vier Personen erschossen und zwei Dutzend weitere verwundet.

Ein paar Monate zuvor war Simon F. beim späteren Attentäter zu Besuch. Beweis für eine Mittäterschaft gab es jedoch nicht, und die Bundesanwaltschaft musste das Verfahren einstellen. Auch im Zusammenhang mit Vorfällen in der An’Nur-Moschee sass Simon F. in Untersuchungshaft.

