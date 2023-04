Fussball 1. Liga – U21 des FCW kehrt Match mit Hattrick Die U21 des FC Winterthur gewinnt auf der Schützenwiese gegen den FC Linth 04 4:2 (0:1). Dabei hat das junge Team von Cheftrainer Fabio Digenti Charakter gezeigt. red

Laurin Vögele traf dreimal für die U21 des FCW. Foto: Urs Kindhauser (Archiv)

Nach der ersten Halbzeit hätte wohl kaum jemand auf einen Sieg des FCW gesetzt. Es stand zwar nur 0:1 für den FC Linth 04, der in der 17. durch einen Penalty in Führung ging. Aber da waren auch noch zwei Pfostenschüsse für die Gäste aus dem Glarnerland und ganz allgemein die «schwächste Halbzeit, die wir bisher geliefert haben», wie es U21-Cheftrainer Fabio Digenti schonungslos formulierte. Seine Mannschaft sei sowohl spielerisch wie auch kämpferisch nicht auf dem nötigen Niveau gewesen.

Digenti reagierte in der Pause entsprechend: Er stellte das System leicht um, brachte drei neue Spieler – und hatte damit Erfolg. In der zweiten Halbzeit nahm der FCW das Zepter sofort in die Hand und kehrte das Spiel verdient zu seinen Gunsten. Einer trumpfte dabei gross auf: Laurin Vögele erzielte mit seinen Toren in der 51., 67. und 71. einen Hattrick, dazwischen (63.) konnte sich auch noch Daris Sabotic als Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 feiern lassen.

Thriers Tor zu spät

Der zweite Treffer der Gäste, die seit Jahresbeginn vom vormaligen FC-Wiesendangen-Trainer Mike Koller gecoacht werden, fiel erst in der Nachspielzeit durch den Ex-Winterthurer Pascal Thrier. Der inzwischen 38-jährige Innenverteidiger bestritt von 2006 bis Ende 2008 73 Einsätze mit dem FCW in der Challenge League und im Schweizer Cup. Einer seiner Teamkollegen war damals U21-Trainer Digenti, der nach der erfolgreichen zweiten Hälfte zufrieden mit seiner jungen Mannschaft war, die wiederum ohne Verstärkung aus dem Eins-Kader auskommen musste.

