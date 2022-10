0:0 gegen GC – U21 zum sechsten Mal ungeschlagen Im Duell der Nachwuchsteams des FC Winterthur und GC gibt es ein 0:0. Für den FCW etwas wenig. Gregory von Ballmoos

Das Team von Murat Ural spielte gegen das «Zwei» von GC 0:0. Foto: Enzo Lopardo

«Wir waren 90 Minuten lang das bessere Team», bilanzierte Trainer Murat Ural. Nur: Die beiden Mannschaften trennten sich 0:0. Es gelang den jungen Winterthurern nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. «Wir müssen lernen, Tore zu schiessen», sagte Ural. Die Chancen wären da gewesen, auch für mehr als ein Tor. Trainer Ural sah gar Möglichkeiten für drei oder vier Tore.

Das Positive ist aber sicherlich, dass die U21 dieses Spiel nicht verlor. Das verdankten sie vor allem einer starken Abwehr und Torhüter Armin Abaz. Denn kurz nach der Pause kam GC, das unter anderem mit Super-League-Verteidiger Noah Loosli antrat, besser auf. Die Zürcher erspielten sich in dieser Phase zwei, drei Halbchancen. Doch die Winterthurer Abwehr liess einmal mehr nichts zu. «Wie wir verteidigen und taktisch organisiert sind, ist schon beeindruckend», findet Trainer Ural. Auch die Zahlen zeigen das: In den letzten fünf Spielen gab es nur ein einziges Gegentor – beim 2:1-Sieg in Höngg.

Das Team von Ural ist seit sechs Spielen ungeschlagen, dabei holten sie 14 Punkte. Mit diesem Unentschieden spielt sich die U21 im Mittelfeld fest. Nach zwölf Runden liegen sie auf dem 7. Platz, sieben Punkte vor den Abstiegsrängen. nun folgen bis zum Jahresende noch vier Spiele, drei davon zu Hause.

GCZ II – FC Winterthur II 0:0 Infos einblenden GC/Campus, Niederhasli.- FCW U21: Abaz; Kissling, Sacipi, Hasani, Zinna; Dakaj, Nay, Chiappetta; Duong (65. Holenstein), Vögele (76. Barletta), Schudel.

