Lieferdienst in Winterthur – Uber Eats: «Ausbeutung» oder Hilfe für Arbeitslose? Die Liefer-Plattform tritt in den Winterthurer Markt ein. Gleichzeitig muss das Unternehmen vor Bundesgericht um sein Geschäftsmodell kämpfen, das stark kritisiert wird. Mirko Plüss

Uber Eats liefert nicht selber, sondern bringt eigenständige Kuriere und Restaurants auf einer Onlineplattform zusammen. Foto: Keystone

Essenslieferdienste erhielten während der Corona-Zeit Aufwind. Nun kommt in Winterthur ein neuer Player dazu: Uber Eats, ein Tochterunternehmen des Taxi-Vermittlers Uber, bietet seine Dienste neu auch in der Stadt an.