Was sind die grössten Risiken?

Ralph Hamers: Zwei Organisationen zusammenzubringen und dabei die guten Leute behalten zu können, das sei eine grosse Herausforderung. Die Risiko-Kultur muss von der UBS kommen, sagt Hamers. Was er nicht sagt aber meint: Die CS-Risikokultur passt nicht zur UBS. Da gab es zu viele Unfälle. Zudem sieht der Noch-Chef ein Risiko beim Herunterfahren der Investmentbank. In der Vermögensverwaltung sei Skalierung wichtig. Die Fragmentierung in der Branche sei hoch, sagt Ermotti.