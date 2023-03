Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Schweizer Superbank überrascht – Paukenschlag bei der UBS – Ermotti kehrt auf Chefposten zurück Bereits am 5. April tritt der frühere Chef seinen Posten an. Ralph Hamers wird das Amt abgeben. Um 9:30 Uhr will sich die Bank erklären – wir berichten live. Matthias Chapman UPDATE FOLGT

Alter und neuer Boss der Schweizer Superbank UBS: Sergio Ermotti. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wer hätte das gedacht: Erst im November 2020 war Sergio Ermotti nach neun Jahren an der Spitze der UBS von Ralph Hamers abgelöst worden. Nun kehrt der Tessiner auf den Chefposten zurück.

Die Ernennung Ermottis wird von der UBS in einer Mitteilung vom Mittwoch mit den «neuen Prioritäten» der Bank nach der geplanten Übernahme der Credit Suisse begründet. Der jetzige CEO Ralph Hamers habe sich bereit erklärt, im Interesse des neuen kombinierten Unternehmens, des Schweizer Finanzsektors und des Landes zurückzutreten. Er werde während einer Übergangsphase noch beratend zur Seite stehen.

Bei den Anlegern kommt die Meldung gut an: Vorbörslich werden die UBS-Aktien über zwei Prozent höher gehandelt als gestern bei Börsenschluss. Der SMI liegt derweil knapp ein halbes Prozent im Plus.

Vor 10 Tagen gaben UBS, Credit Suisse, der Bundesrat, die SNB und die Finma an einer denkwürdigen Medienkonferenz in Bern die Übernahme der CS durch die UBS bekannt. Die zweitgrösste Schweizer Bank hatte das Vertrauen von Kundinnen und Investoren verloren. Der Aktienkurs stürzte ins Bodenlose, offenbar wurden Milliarden Kundengelder abgezogen.

Worte, die in die Schweizer Wirtschaftsgeschichte eingehen: Wie Bundespräsident Alain Berset und Finanzministerin Karin Keller-Sutter den Deal des Jahrhunderts erklärten. Video: Tamedia

Nun wird Ermotti bereits nach der UBS-Generalversammlung am nächsten Mittwoch das Ruder bei der grössten Schweizer Bank als Konzernchef übernehmen. Seinen Posten als Swiss-Re-Präsident wird er aufgeben. Um jedoch einen geordneten Übergang beim Rückversicherer zu ermöglichen, werde sich Ermotti an der Generalversammlung am 12. April zur Wiederwahl stellen und nach einer kurzen Übergabeperiode zurückzutreten.

Alter Hase kehrt zurück

Ermotti habe in seiner ersten Amtszeit als Chef die UBS nach der globalen Finanzkrise erfolgreich neu positioniert, indem er die Vermögensverwaltung in den Fokus stellte, heisst es in der Mitteilung der Grossbank vom Mittwochmorgen weiter. Er habe den Fussabdruck des Investment Banking verkleinert und für einen kulturellen Wandel innerhalb der Bank gesorgt.

Dank dieser einzigartigen Erfahrung und seiner tiefen Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche in der Schweiz und weltweit sei Ermotti bestens geeignet, die Integration der Credit Suisse umzusetzen. Ermotti selbst sagte, er fühle sich geehrt, die UBS in diesen Zeiten leiten zu dürfen. Die anstehende Aufgabe sei dringend und herausfordernd, er wisse um die Verunsicherung, die es jetzt gebe. Er verspreche aber, sich vollständig darauf zu konzentrieren, das beste Ergebnis für die Kunden, die Mitarbeiter, die Aktionäre und die Schweizer Regierung zu erzielen.

UBS-Präsident Colm Kelleher dankte dem scheidenden Hamers laut Mitteilung für seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren und die entscheidende Rolle bei dem Übernahmedeal, aber auch für sein Verständnis für die aktuelle Situation und seine Bereitschaft zurückzutreten. Hamers wiederum sagte, er bedauere seinen Rücktritt, aber die Umstände hätten sich in einer Weise verändert, womit niemand gerechnet habe. Die Integration der CS sei nun die wichtigste Aufgabe.

