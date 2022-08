Grossbanken drohen Strafzahlungen – UBS und CS vor hoher Millionenstrafe in den USA Wallstreet-Banken warten auf Einigung mit Behörden wegen unerlaubter WhatsApp-Nachrichten. Valentin Ade

Die Nutzung von Messenger-Dienstenwie WhatsApp könnte UBS und Credit Suisse in den USA teuer zu stehen kommen. Foto: Arno Burgi (Keystone)

Für UBS und Credit Suisse werden in den USA neue Strafzahlungen konkret. Die Schweizer Grossbanken stehen zusammen mit führenden Wallstreet-Häusern laut einem Medienbericht vor einer Einigung mit den US-Behörden. Dabei geht es um die Verwendung von Diensten wie WhatsApp für die Geschäftskommunikation. Die Vorwürfe der US-Börsenaufsichtsbehörde an die Finanzkonzerne lauten, sie seien der Einhaltung ihrer Aufbewahrungspflichten für die Kommunikation via Messaging-Apps nicht nachgekommen.