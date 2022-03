Traditionsanlass am Aschermittwoch – Über 100 Äschlibuben marschieren durch Elgg Nach einem Jahr Pause konnte der Äschli in Elgg wieder stattfinden. Nicole Döbeli

Die Äschli-Kompanie auf ihrem Zug durchs Dorf, mit Hauptmann Tim Langmeier (vorne) zu Pferd. Foto: Enzo Lopardo

Am Aschermittwoch knallt in Elgg traditionsgemäss die Kanone. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause marschierten am Mittwoch wieder mehr als 100 Buben durch Elgg und feierten den Traditionsanlass. Es sei die grösste Kompanie seit zehn Jahren, sagte Toni Rebsamen, Präsident der Aschermittwochsgesellschaft.

Alle Äschlibuben auf einen Blick, vom einfachen Soldaten bis zum Hauptmann und seinem Stab. Foto: Enzo Lopardo

