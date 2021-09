Coronavirus in Winterthurer Schulen – Über 100 positive Coronafälle nach den Sommerferien Die meisten Winterthurer Volksschulen testen seit den Sommerferien mit Spucktests. In der vergangenen Woche wurden 116 Schülerinnen und Schüler positiv getestet. Andrea Thurnherr

Seit einer Woche wird an Winterthurer Schulen flächendeckend getestet. Symbolbild: Taddeo Cerletti

Schülerinnen und Schüler aus 478 Klassen haben in der vergangenen Woche in ein Röhrli gespuckt und wurden so im Rahmen von sogenannten Speichel-Pooltests auf Corona getestet. So konnten 116 Ansteckungen mit dem Coronavirus erkannt werden, wie die Kreisschulpflegen auf Anfrage mitteilen.

Drei der vier Winterthurer Schulkreise entschieden im Sommer, ihre Schüler nach den Ferien für drei Wochen flächendeckend zu testen. Der Schulkreis Oberwinterthur baut seine Testkapazitäten erst jetzt auf und führte bisher nur einzelne Tests durch.

Rund ein Prozent der Schüler positiv getestet