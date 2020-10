Lotterie um günstige Stadtwohnungen – Über 10’000 wollen in die Hornbach-Siedlung Heute ist die Anmeldefrist für die Besichtigung der neuen städtischen Siedlung abgelaufen. Jeder Sechzehnte erhält eine Einladung – und etwa jeder Hundertste eine Wohnung. Lorenzo Petrò

In den Räumen gegen die Bellerivestrasse hin sind Büros und Gewerbe vorgesehen. Sie sollen den Lärm von den Wohnungen im Hintergrund abhalten. Foto: Raisa Durandi



Die Bewerbungsfrist für die im Moment mit Sicherheit meistbegehrten Wohnungen in der Stadt Zürich ist heute um 12 Uhr abgelaufen: Es seien 10’583 Bewerbungen für die Teilnahme an einer Besichtigung einer Wohnung in der neuen städtischen Siedlung Hornbach im Zürcher Seefeld eingegangen, sagt Kuno Gurtner, Sprecher der Abteilung Liegenschaft der Stadt, auf Anfrage.



Nach Ablauf der Anmeldefrist wählt ein digitaler Zufallsmechanismus 630 Interessenten aus, welche zur Wohnungsbesichtigung eingeladen werden. Diese können an drei Terminen eine Musterwohnung besichtigen, dann wird entschieden. 105 Wohnungen werden so vergeben, 20 weitere direkt vermietet – an Behinderte, an die Asylorganisation Zürich sowie an bisherige städtische Mieter, die wegen der neu geltenden Belegungsvorschriften ihre Wohnung wechseln müssen. Dies kann der Fall sein, wenn etwa die Zahl der Personen im Haushalt ab- oder das Einkommen zugenommen hat.

In den ersten Stunden stürzten die Server ab

Die ersten der 125 Wohnungen in der Siedlung Hornbach, gestaltet vom Architekturbüro Knapkiewicz & Fickert, sind ab 1. Februar bezugsbereit. Und für ihre Lage im Zürcher Seefeld gleich beim Chinagarten enorm günstig: 4,5 Zimmer auf einer Fläche zwischen 95 und 107 Quadratmetern kosten brutto zwischen 1580 und 1739 Franken. Zählt die Wohnung zu den subventionierten, sinkt der Preis auf 1372 bis 1465 Franken.

Über 3000 Bewerbungen waren bereits in den ersten Stunden der Bewerbungsfrist eingegangen. Wegen des Ansturms kam es am vergangenen Mittwochmorgen zu Kapazitätsproblemen: Das Anmeldeformular auf der städtischen Vermietungsplattform «Mein Konto» stürzte ab, der aufwendige Anmeldeprozess musste neu begonnen werden. Und dies, obwohl die städtische Informatik die Leistung der Systeme bereits im Vorfeld verdoppelt hatte. Erst als im Lauf des Tages alle Systeme neu gestartet wurden, entspannte sich die Situation.