Jahresbericht Paneco – Über 300 tierische Patienten aufgenommen In ihrem Jahresbericht veröffentlicht die Stiftung Paneco die Zahlen zum Betriebsjahr. Ein Rückblick. Eva Wanner

Im Letzten Jahr wurde zum ersten Mal ein Sperlingskauz in der Greifvogelstation gesund gepflegt. Foto: Greifvogelstation Berg am Irchel/Stiftung Paneco

«Die Welt steht kopf, auch in Sumatra.» So lautet der erste Satz im Editorial des kürzlich publizierten Jahresberichts 2019 der Stiftung Paneco. Stiftungsgründerin Regina Frey schreibt von Annullierungen in der Ecolodge, einem der Zentren, das die Stiftung in Sumatra betreibt. Sie schreibt von der staatlich angeordneten Schliessung von Naturparks auf der Insel, was auch die Stiftung betrifft.