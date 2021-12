Event in Winterthur und Effretikon – Über 3000 Kilometer zu Fuss von der Schweiz nach Moskau Christian Zimmermann erzählt in einer Livereportage von der viermonatigen Wanderung mit seinem Einkaufswagen. Tamara Stalder

Mit seinem Einkaufswagen «Mrs. Molly» war Christian Zimmermann 111 Tage unterwegs. Foto: PD

3392 Kilometer, 8 Länder und 30’000 Höhenmeter. Christian Zimmermann wanderte 2019 vom solothurnischen Flumenthal nach Moskau. Als Transportmittel diente ihm ein Einkaufswagen, den er «Mrs. Molly» getauft hat.

Mit diesem Einkaufswagen durchquerte Zimmermann bereits 2016 den australischen Kontinent. Im Mai 2019 packte ihn erneut das Wanderfieber. 111 Tage dauerte die Reise zu Fuss bis nach Moskau. Das Abenteuer beschreibt er in seinem neuen Buch Wanderfieber.

In einer Livereportage erzählt der Autor nun, was er auf den über 3000 Kilometern erlebt hat. Er kämpfte zuerst gegen eisige Temperaturen und Regen, danach gegen die Hitze. Bis zu sieben Liter Wasser musste er am Tag trinken. Die holprigen Wege und die Fahrweise in Russland waren ebenfalls eine Herausforderung.

Termine: Montag, 3. Januar 2022, 19.30 Uhr, Mülisaal, Hegifeldstrasse 6, Winterthur. Mittwoch, 23. Februar 2022, 19.30 Uhr, Stadthaussaal Effretikon, Märtplatz 23, Effretikon. www.dieweltentdecker.ch

