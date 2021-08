Corona-Verstösse in Winterthur – Über 40 Strafbefehle wegen Corona-Verstössen Das Statthalteramt Winterthur stellte insgesamt 41 Strafbefehle wegen Verstössen gegen die Corona-Verordnung aus. Betroffen sind vor allem die Gastronomie und das Prostitutionsgewerbe. Gregory von Ballmoos

Alles zu: Die Restaurants mussten während des Lockdown schliessen – nicht alle hielten sich dran. Foto: Enzo Lopardo

Eine junge Frau reiste am 23. Oktober 2020 aus Wien nach Winterthur. Ende Oktober war die zweite Corona-Welle im Kanton Zürich auf ihrem Höhepunkt. Ähnlich war die Situation in Österreich. Die Schweiz beschloss darum auch eine Einreisebeschränkung gegen Österreich. Wer von dort in die Schweiz wollte, musste sich beim kantonsärztlichen Dienst melden und in Quarantäne.

Daran hielt sich die junge Frau nicht. Die Polizei ermittelte wegen Betrugs gegen die 30-Jährige. Dieses Verfahren wurde jedoch eingestellt. Die Frau wurde nun mit 300 Franken gebüsst und muss 400 Franken Verfahrenskosten tragen. Sie ist aber nicht die Einzige. Insgesamt hat das Statthalteramt Winterthur zwischen August 2020 und Februar 2021 drei Strafbefehle wegen Verstösse gegen eine angeordnete Quarantäne erlassen.