Kunstsammlung der Stadt Winterthur - Über 400 Kunstwerke sind verschollen

Winterthur kauft jährlich Kunst für rund 60’000 Franken an Infos einblenden

Im 19. Jahrhundert kaufte die Stadt Winterthur gelegentlich ein angebotenes Bild an oder nahm Schenkungen entgegen. Systematisch wurden ab 1922 Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern erworben. Wie bei anderen Kunstsammlungen der öffentlichen Hand ging es vor allem in den Anfängen darum, die darbende Künstlergilde zu unterstützen.

Für die Ankäufe ist seit 1945 die Kunstkommission zuständig. In den 1980er-Jahren standen jeweils rund 40’000 Franken zur Verfügung. Dieser Betrag stieg in der Folge auf 60’000 Franken, um aufgrund von Sparmassnahmen wieder auf 40’000 Franken zu sinken. In den letzten fünf Jahren lagen die Ausgaben für Ankäufe zwischen 36’000 und 70’000 Franken. In dem Betrag sind allerdings Ausgaben für Restaurierungen, Rahmungen, Transporte und anderes mehr enthalten. Für dieses Jahr stehen wiederum 70’000 Franken zur Verfügung.

Die Sammlung umfasst Werke von Mitgliedern der Künstlergruppe Winterthur. Daneben auch solche von Kunstschaffenden, die in namhaften Winterthurer Galerien und an wiederkehrenden Kunstevents zu sehen sind. Etwa an der Dezemberausstellung oder der «Unjurierten», deren Ausgabe 2021 auf das Folgejahr verschoben wurde. Über die Jahre ist so eine Sammlung zusammengekommen, welche die regionale Kunstgeschichte in einer ansehnlichen Breite repräsentiert. (pag)