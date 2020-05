Nachhaltigkeit im Spitzensport – Über das nächste Spiel hinausdenken Sportlifeone, eine neue Angebotspalette, richtet sich an Spitzensportler vor, während und nach ihrer Karriere. Roger Metzger

Diego Benaglio: «Es ist wichtig, schon während der Karriere die Zeit danach optimal zu planen.» Foto: Sportlifeone.ch

Das Klischee junger Fussballer, oft überbezahlt, ist bekannt: Tore, Jubel, Erfolg, ein schöner Vertrag, ein sorgenfreies Leben, fünf Autos in der Garage – was will man mehr? Gedanken über die Zukunft? Kaum. Doch dann der plötzliche Karriereknick: Misserfolg, Verletzung, kein Vertrag mehr, Abstellgleis. Und die bange Frage: Wie geht es weiter?