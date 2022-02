Kolumne Max Küng – Über das Wesen des männlichen Hosensackes Je grösser sie sind, desto mehr stopft man rein. Das ist nicht immer schön anzusehen. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Ich kannte die Frau nicht, die mich fragte, ob der Platz neben mir noch frei sei. Gerne hätte ich gesagt, er sei besetzt, denn mir war nicht nach unnötiger Nähe, so freundlich diese Fremde auch sein mochte. Doch leider bin ich eine ehrliche Haut. Zu meiner Erleichterung meinte die Frau, ich müsse keine Angst haben, sie würde mir nicht zu nahe rücken, der Platz sei bloss für ihre Handtasche, die sie sogleich auf den Sitz hievte, ein Monstrum von Ding. Die Frau schien ein kommunikativer Typ zu sein, sagte in flötendem Tonfall: «Ich weiss, was sie nun denken, immer wir Frauen mit unseren grossen Handtaschen, nicht wahr? Und Sie haben recht: Was wir immer alles mit uns rumschleppen!»