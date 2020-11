Lehrstellensuche in Zeiten von Corona – Über die Hälfte der Klasse hat einen Lehrvertrag Eine dritte Sekundarschulklasse aus Seuzach berichtet von ihrer Befindlichkeit auf der Lehrstellensuche. Sie ist trotz Pandemie gut unterwegs. Das ist nicht zuletzt ihrem Lehrer zu verdanken. Dagmar Appelt

Eine aufgestellte Truppe: die dritte Klasse von Klassenlehrer Markus Trüb an der Sekundarschule Seuzach (von links): Mert, Willi, Luca, Loris, Kilian, Damijan, Loris, Markus Trüb, Michelle, Julia, Sari, Selina, Nuria, Fiona und Alexander. Foto: Enzo Lopardo

Mittwochvormittag an der Sekundarschule Seuzach. Während in den USA noch der Wahlkrimi tobt und die Schweiz durch steigende Covid-19-Infektionszahlen in Atem gehalten wird, widmen sich Schülerinnen und Schüler einer dritten Sekundarschulklasse einem ganz anderen Thema, das für sie entscheidend ist.

Die Klasse B3d besteht aus 17 Schülerinnen und Schülern im Alter von 14 bis 16 Jahren. Ihr letztes Schuljahr an der Volksschule steht im Zeichen der Lehrstellensuche. Klassenlehrer Markus Trüb (57) unterstützt sie dabei tatkräftig. «Er macht das sehr gut», sagt Schülerin Fiona hinter ihrer Hygienemaske und hält den Daumen hoch.