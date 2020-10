Verrückter Selfmade-Profi – Über Ho-sung Choi lacht die Golf-Welt Mit 25 brachte sich der Südkoreaner selber das Golfspiel bei. Herausgekommen ist ein «Fischer-Schwung», der zur Internet-Sensation wurde. Und ihm einige verblüffende Erfolge gebracht hat. René Stauffer

Passt in kein Golf-Lehrbuch: Ho-sung Choi im kalifornischen Pebble Beach, wo er bei seinem ersten US-Open-Auftritt zur Internet-Sensation avancierte. Foto: Kyle Terada (USA Today)

Im Film «Happy Gilmore» spielt Adam Sandler einen gescheiterten Eishockey-Profi, der dringend Geld braucht und sich zu einem Golfturnier anmeldet. Sein ausgefallener, an einen Slapshot erinnernder Schlag, seine Kraft, sein Temperament und seine verrückten Show-Einlagen lassen ihn zum bunten Hund und Medienstar werden. Und dann gibt es auch die Geschichte des Südkoreaners Ho-sung Choi, die stark an diese Filmkomödie erinnert – im Unterschied zu ihr aber wahr ist.

Ho-sung Choi musste 45 werden, bis die internationale Golfwelt auf ihn und seine Story aufmerksam wurde. Und, vor allem, auf seine Spielweise. Diese trug ihm 2019 eine Einladung an ein PGA-Turnier in Pebble Beach ein, und Choi wurde sofort zur Internet-Sensation. Der Sohn eines Fischers, der sich als 25-Jähriger das Golfen anhand von Bildern von Stars wie Tiger Woods selber beigebracht hatte, passt in kein Lehrbuch. «Sein exzentrischer Schwung erinnert an das Entkorken eines Weins und endet mit einer Pirouette auf dem linken Fuss», beschrieb ihn ein Golfmagazin. Ein anderes schrieb: «Stellen Sie sich einen Ballett-Tänzer, einen Turner und Happy Gilmore in einer Person vor.»