Wiesendangen, Winterthur und Elsau – Über Kistenpass-Initiative wird wohl abgestimmt Ein Anwohner scheiterte mit einem Rekurs gegen die Kistenpass-Initiative beim Bezirksrat. Er wird den Entscheid aber wohl akzeptieren. Somit käme es Ende Jahr zur Abstimmung.

Der Kistenpass ist laut regionaler Verkehrsplanung für Radfahrer vorgesehen. Foto: Madeleine Schoder

Noch läuft die Frist, um den Entscheid des Bezirksrats Winterthur zur Kistenpass-Initiative ans Verwaltungsgericht weiterzuziehen. Der Rekurrent, der an der Hegistrasse wohnt, sagt auf Anfrage aber, er werde nach dem Entscheid des Bezirksrats voraussichtlich nicht weiter gegen die Initiative vorgehen.

Bleibt es dabei, würde die Initiative von SVP-Präsident Christof Huss gültig werden. Sie fordert, dass die Strasse nach Winterthur-Hegi, der sogenannte Kistenpass, so lange für Autos befahrbar bleibt, bis Winterthur den Hegi-Tunnel gebaut hat. Das wäre frühestens 2040 der Fall. Voraussichtlich im November soll die Wiesendanger Gemeindeversammlung über die Initiative «Kistenpass muss offen bleiben» abstimmen.

FDP/SVP-Mehrheit im Gemeinderat

Offen ist, wie sich der Wiesendanger Gemeinderat zur Initiative äussern wird. Bisher setzte er sich für eine Sperrung ein. Ein Umschwenken der Behörde wäre also überraschend, nachdem man in den letzten Jahren mit den Nachbargemeinden Winterthur und Elsau über die Umsetzung dieser Sperrung verhandelt hat.

Allerdings gab es bei den Wahlen vor einem Jahr eine Rochade im Gemeinderat. Seither bilden FDP und SVP mit vier von sieben Sitzen die Mehrheit. Das ist insofern relevant, als die Initiative aus dem Umfeld der SVP stammt. Neben den Bisherigen Urs Borer (FDP) und Bettina Huber (FDP) ist der Anteil der SVP-Vertreter von null auf zwei gestiegen. Sie ersetzten je eine CVP- und eine EVP-Gemeinderätin. Einer davon, Andreas Amacker, führt zudem neu das Ressort Verkehr. Ob das einen Einfluss auf die Haltung zur Kistenpass-Initiative hat, wird sich zeigen. Erfahrungsgemäss ist die Parteizugehörigkeit auf Gemeindeebene weniger entscheidend als auf kantonaler oder nationaler Ebene.

Was macht Winterthur?

Die Haltung des Winterthurer Stadtrats bleibt indes unverändert. Vor drei Jahren hatte dieser mitgeteilt, dass er die Schliessung des Kistenpasses unterstütze. Anfang 2023 einigten sich Winterthur, Wiesendangen und Elsau auf das weitere Vorgehen. Michael Graf, Sprecher des Departements Bau und Mobilität, sagt: «Ziel ist es, den im Richtplan vorgesehenen überregionalen Radweg umzusetzen und gleichzeitig den Durchgangsverkehr aus den Gemeinden und von den Quartierstrassen auf die dafür vorgesehenen Hauptverkehrsachsen umzulegen.»

Doch würde die Stadt die Schliessung auf ihrem Gebiet im Alleingang durchsetzen, sollte die Initiative in Wiesendangen angenommen werden? Möglich wäre das nämlich. Graf sagt: «Die Stadt Winterthur möchte dem Volksentscheid in Wiesendangen nicht vorgreifen.» Bei einer Annahme der Initiative müsste das weitere Vorgehen mit allen am Prozess Beteiligten nochmals angeschaut werden.

In der Gemeinde Elsau, wo eine Sperrung des Kistenpasses für Mehrverkehr sorgen würde, ist man laut Gemeindepräsident Daniel Schmid weiterhin in Kontakt mit der Kantonspolizei und dem Tiefbauamt betreffend die Begleitmassnahmen bei einer Sperrung. «Für uns in Elsau verändert sich mit der Initiative nichts.» Einzig die Schliessung des Kistenpasses werde verzögert.

