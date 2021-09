Corona-Demonstration in Winterthur - Umzug gestartet | «Freiheitstrychler» jubelnd empfangen

Das steht auf dem Programm

Am Samstag treffen sich Massnahmengegner und Impfkritikerinnen in der Winterthurer Altstadt, um gegen das Corona-Regime des Bundesrats zu demonstrieren. Die Besammlung ist um 13 Uhr auf dem Neumarkt. Ab 14 Uhr ist ein einstündiger Umzug geplant. Darauf folgt eine dreistündige Kundgebung mit insgesamt 15 Rednerinnen und Redner. Organisiert hat den Anlass Kantonsrat Urs Hans mit seinem Verein Public Eye on Science. Hans gilt als bekannter Impfkritiker und wurde letzten Sommer aus der grünen Fraktion des Kantonsrats ausgeschlossen, nachdem er unter anderem Corona als eine «hartnäckige Grippe bezeichnete». Hans rechnet damit, dass über 1000 Personen an der Demonstration in Winterthur teilnehmen werden.