Ungelöster Fall – Überführt ein Messer den Täter vom Zoo-Mord? Zehn Jahre nach dem Tötungsdelikt von Bad Ragaz taucht die Tatwaffe auf. Angehörige des Opfers hoffen nun, dass sie den Mörder überführen wird. Cyrill Pinto

Bernd Lindner gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Mörder seines Bruders gefasst wird – im Hintergrund das Gebäude des ehemaligen Zoos, wo die Tat 2012 geschah. Foto: Nicola Pitaro

Wenn Bernd Lindner zur Arbeit fährt, muss er jedes Mal am Tatort vorbei. Dort, wo sein Bruder 2012 getötet wurde. Sein Arbeitsplatz liegt in Sichtweite des ehemaligen Privatzoos Leopard in Bad Ragaz SG. Im Keller des Betriebsgebäudes fand der Besitzer des Zoos am Morgen des 10. September 2012 den leblosen Mieter Harry Lindner. «Er wies massive Stich- und Schnittverletzungen auf und war mit Klebeband gefesselt», heisst es in den Polizeiakten.