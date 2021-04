Firmenzentralen sollen nicht agieren wie Politiker im Bundeshaus. Bankhäuser am Zürcher Paradeplatz. Foto: FuW

Sie war eine heilige Kuh in der kapitalistischen Welt: Noch bis vor wenigen Jahren hielt sich die Maxime, dass Manager den Shareholder-Value maximieren sollten, also den Nutzen für die Aktionäre der Firmen. Heute ist dieses Denken aus der Mode gekommen. Es wird für die grosse Finanzkrise und für unethisches Verhalten von Unternehmen verantwortlich gemacht.

Ein wachsender Chor von Fachleuten, darunter Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum, sieht die Stakeholder-Value-Maximierung als Leitlinie: Manager sollen nicht allein den Unternehmensgewinn im Blick haben, sondern auch den Nutzen für alle Teilhaber, nebst Aktionären also auch Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten sowie die Gesellschaft. Das tönt logisch – kann aber für gefährliche Vermischungen sorgen.

Sicher: Viele Unternehmen anerkennen heute, dass die Beachtung von Diversität und sozialer Verantwortung zu messbaren Vorteilen führt. Mitarbeitende sind engagierter und loyaler, wenn sie das Gefühl haben, ihr Arbeitgeber verfolge ein Ziel, das mit ihren persönlichen Werten übereinstimmt. Als Preis für diese unternehmerische Ausrichtung machen sie möglicherweise Zugeständnisse beim Lohn. Kunden wiederum sind allenfalls bereit, höhere Preise für die Produkte dieser Unternehmen zu zahlen. Auch der Stakeholder-Fokus kann Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

Die Vorstandsetagen privater Unternehmen haben keine Legitimität, über die gesellschaftlichen Prioritäten zu entscheiden.

Ist der Stakeholder-Value also lediglich eine Fortsetzung des Shareholder-Value mit anderen Mitteln?

Nein. In Wirklichkeit ignoriert der derzeitige wohlig-warme und unscharfe Diskurs über den Stakeholder-Value schwierige Zielkonflikte. Manchmal kollidieren finanzielle Ziele mit anderen Zielen. So wird der Shareholder-Value-Maximierung schon lange vorgeworfen, Arbeitsplätze zu vernichten. Aber oft kollidieren auch nicht finanzielle Ziele miteinander. Der Übergang zu einer grüneren Wirtschaft vernichtet Arbeitsplätze in Industrien, die auf fossilen Brennstoffen basieren. Wer diesen hohen Preis für die betroffenen Mitarbeitenden ausblendet, handelt gefühlskalt und riskiert unter Umständen eine heftige Gegenreaktion.

Wie sollen diese Zielkonflikte angegangen werden, wenn sie denn einmal erkannt sind? In Demokratien gibt es dafür eine über Jahrhunderte entwickelte Kultur des öffentlichen Diskurses, der breit akzeptierte Lösungen hervorbringt.

Im Gegensatz dazu haben die Vorstandsetagen privater Unternehmen keine Legitimität, über die gesellschaftlichen Prioritäten zu entscheiden. Genau deswegen sollten die schwierigen Abwägungen zwischen konkurrierenden gesellschaftlichen Zielen in der politischen Sphäre entschieden werden und nicht in der Privatwirtschaft.

Im Fall der Nachhaltigkeitsdiskussion ist das glücklicherweise geschehen. Viele Regierungen haben unlängst politische Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels angekündigt. Zum Beispiel muss die Automobilindustrie von fossilen Brennstoffen wegkommen. In der Folge haben sich die Anreize für Investoren drastisch verändert. Ihr Umschwenken auf «grüne» Investitionen geschah nicht, weil sie den Shareholder-Value aufgegeben haben, sondern weil staatliche Regulation Eigeninteresse und nachhaltige Investitionen in Einklang gebracht hat.

Der Trend zum Stakeholder-Value wird schädlich sein, wenn Unternehmen ihn als Auftrag sehen, Entscheidungen im Namen der Gesellschaft zu treffen.

Stakeholder-Value-Enthusiasten sollten vor diesem Hintergrund vorsichtig sein, was sie sich wünschen: Wollen Klimaaktivisten wirklich die Entscheidungen der Gesellschaft an den privaten Sektor delegieren? Und ist der Privatwirtschaft klar, dass, wenn sie anfängt, politische Entscheide zu treffen, sich die Politik bald revanchieren und sich immer stärker in Unternehmensentscheidungen einmischen wird?

Der derzeitige Trend zum Stakeholder-Value wird schädlich sein, wenn Unternehmen ihn als Auftrag sehen, Entscheidungen im Namen der Gesellschaft zu treffen.

