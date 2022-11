Kontrollen in Winterthur – Übermüdeter Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen Am Freitag stoppte die Stadtpolizei Winterthur einen Lastwagenfahrer aus der Türkei, der seit fast 24 Stunden ohne Ruhezeit unterwegs war.

Der Chauffeur wird sein Gefährt erst am kommenden Montag wieder fortbewegen können. Symbolfoto: Pixabay

Die Stadtpolizei Winterthur führte am Freitagmorgen in Wülflingen eine Schwerverkehrskontrolle durch. Kurz vor 9 Uhr stoppten die Spezialisten der Verkehrspolizei einen 35-jährigen Lastwagenfahrer aus der Türkei. Dieser war seit 23 Stunden und 43 Minuten ohne Ruhezeit am Arbeiten und hat in dieser Zeit über 1400 Kilometer zurückgelegt. Die erlaubte berufliche Tätigkeit ist auf max. 15 Stunden beschränkt. Auch die Tageslenkzeit überschritt er mit 18 Stunden und 48 Minuten deutlich. Erlaubt wären maximal 10 Stunden gewesen.

Ausserdem hätte sich der Mann bereits in der Wochenruhezeit befunden und hat in den vergangenen Tagen mutmasslich bereits mehrfach gegen die Ruhezeitverordnung verstossen. Auch sein Fahrzeug sei nicht vorschriftsgemäss in Verkehr gesetzt gewesen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. So überschritt er die erlaubte maximale Höhe von 4 Metern.

Insgesamt hat der Lastwagenchauffeur mutmasslich 14-mal gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung verstossen. Er wird durch die Stadtpolizei Winterthur zur Anzeige gebracht. Der Chauffeur wird seine Fahrt erst nach Erlangen der vorgeschriebenen Ruhezeit am kommenden Montag fortsetzen können.

mcp

