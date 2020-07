Serie: Besondere Unterkünfte – Übernachten im Schlössli der Schwestern Mit dem Schlössli ist Unterohringen auf der Internetseite Airbnb vertreten. Bei den Schwestern Barbara Juon und Jeannine Moll hat es einer Familie so gut gefallen, dass sie ein halbes Jahr geblieben ist. Elena Willi

Bei Barbara Juon (links) und ihrer Schwester Jeannine Moll sind Hunde im Schlössli willkommen. Bild: Madeleine Schoder

«Noch nie hatte ich so viel Muskelkater», sagt Barbara Juon. Ihre Schwester Jeannine Moll sitzt ihr schräg vis-à-vis auf dem schwarzen Ledersofa und stimmt ihr lachend zu: «Dieses Projekt hat uns geschafft.» Die beiden Frauen sitzen in einer der Wohnungen, die sie im Schlössli in Unterohringen seit 2018 vermieten. Das alte Herrenhaus wurde 1750 erbaut und bekam irgendwann den Namen Schlössli, vermutlich weil es neben Bauernhöfen in diesem Gebiet das einzige Wohnhaus dieser Art war.