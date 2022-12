Diese «Kulissen» kann man buchen – Übernachten wie im Film Von «Und täglich grüsst das Murmeltier» bis «Die Kaiserin»: Weltweit sind einige Unterkünfte buchbar, die auch schon als Drehorte von Filmen und Serien genutzt wurden. Markus Fässler (Travelcontent)

Ob man nach einer Nacht in Harry Potters Bett mit Zauberkräften aufwacht? Foto: zvg

Cherry Tree Inn B&B, Woodstock USA: Bekannt aus «Und täglich grüsst das Murmeltier»

Bill Murray verbringt im Film viel mehr Nächte in Punxsutawney als geplant. Foto: zvg

Jeden Tag aufs Neue das Gleiche erleben: Genau das passiert Hollywood-Star Bill Murray im Film «Und täglich grüsst das Murmeltier» (Originaltitel: Groundhog Day) aus dem Jahr 1993. Darin spielt er den zynischen TV-Wetteransager Phil Connors. Bereits zum wiederholten Male muss er aus der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania vom Tag des Murmeltiers berichten und bleibt dort in einer Zeitschleife hängen. Übernachtet hat Murray im Film in einem B&B, das es wirklich gibt: Dem Cherry Tree Inn B&B in Woodstock im Bundesstaat Illinois.

Im Haus im viktorianischen Stil stehen verschiedene Zimmer mit klingenden Namen wie «The Cherry Blossom Suite» oder «The Old Oak Suite» zur Auswahl. Sie verfügen über ein eigenes Bad, Kabelanschluss, WLAN und einen Smart-TV. Unter der Woche und am Samstag wird jeweils ein Frühstück mit lokalen Produkten serviert, am Sonntag wartet ein ausgiebiger Brunch. Ob am Morgen beim Aufwachen wie im Film jedes Mal der Song «I Got You Babe» von Sonny and Cher zu hören ist, ist indes nicht übermittelt. Manch ein Gast würde es sich wohl wünschen.

Bohemian Old Life Saving Station, East Marion USA: Bekannt aus «Girls» und «The Undoing»

Das imposante Haus in East Marion ist ein regelrechter Filmstar. Foto: zvg

Das imposante Haus mit Baujahr 1893 mit sechs Schlafzimmern im Bundesstaat New York war Drehort für gleich zwei TV-Serien: «The Undoing» mit Nicole Kidman und Hugh Grant sowie «Girls» unter anderem mit Lena Dunham, Allison Williams und Jemima Kirke. Beide Produktionen stammen aus dem Hause HBO. In «The Undoing» überschlagen sich nach einem Mord an einer Frau die Ereignisse, und das Leben der Vorzeigefamilie Fraser liegt plötzlich in Trümmern. Mehr für die Lachmuskeln bietet derweil die Comedyserie «Girls».

Das Anwesen umfasst drei Hektar Land, einen Privatstrand am Meeresarm Long Island Sound und einen Swimmingpool. Der Turm des Hauses ist fünf Stockwerke hoch und bietet freien Blick über die Landschaft.

Twilight Swan House, St. Helens USA: Bekannt aus der Filmreihe «Twilight»

Wer in Bella Swans Zimmer übernachten will, muss sich in Geduld üben. Foto: zvg

Bella Swan (Kristen Stewart) zieht von Phoenix zu ihrem Vater Charlie nach Forks. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Edward Cullen (Robert Pattinson). Bald schon findet sie heraus: Cullen ist ein Vampir. Twilight-Fans – und natürlich auch alle anderen – können im Haus der Swans übernachten. Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Gegend in der Innenstadt von Saint Helens im Bundesstaat Oregon.

Geschlafen wird etwa in Bellas Schlafzimmer oder im «Lookout»-Zimmer. Twilight Swan House scheint äusserst beliebt zu sein. Wer einen Platz im Filmhaus ergattern will, muss sich länger als bis(s) zum Morgengrauen in Geduld üben. Die Unterkunft ist derzeit ausgebucht. Neubuchungen nehmen die Vermieter jeweils ein Jahr im Voraus an.

De Vere House, Lavenham England: Bekannt aus der Harry-Potter-Filmreihe

In diesem Haus lebte Harry Potter als Baby – es steht im englischen Lavenham. Foto: zvg

Über 500 Millionen Mal wurden die Bücher von J. K. Rowling über den Zauberlehrling Harry Potter weltweit verkauft. Auch deren Verfilmungen waren ein Riesenerfolg. Da dürfte es Fans von Harry Potter umso mehr freuen, dass sie im Zuhause aus Potters Zeit als Baby im fiktiven Ort Godric's Hollow übernachten können.

Im realen Leben ist das BnB als De Vere House bekannt, steht in der englischen Stadt Lavenham und kam in mehreren Filmen vor. Der Ort strahlt auch ohne das berühmte Filmhaus einen besonderen Charme aus. Mit seinen über 300 denkmalgeschützten Gebäuden gehört Lavenham zu den schönsten mittelalterlichen Dörfern Grossbritanniens. Die Unterkunft verfügt über zwei separat buchbare Schlafzimmer mit eigenem Badezimmer, ein gemeinsam nutzbares Wohnzimmer mit Holzofen und einen Garten im Innenhof.

Stranger Things House, Albuquerque USA: Bekannt aus Staffel 4

Das Haus der Serienfamilie Byers aus der Serie «Stranger Things». Foto: zvg

Über 1,15 Milliarden Sehstunden verzeichnete gemäss dem US-Magazin «Deadline» allein die vierte Staffel der Mystery-Serie «Stranger Things». Die Netflix-Eigenproduktion spielt in den 1980er-Jahren im fiktiven Ort Hawkins in Indiana. In der vierten Staffel ist plötzlich ein besonderer Bösewicht zurück in der Kleinstadt.

Mit dabei ist auch wieder die Serienfamilie Byers. Deren Wohnhaus gibt es tatsächlich. Es steht in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico. Das Dekor des Hauses ist authentisch und ganz im Stil der 1970er- und 1980er-Jahre gehalten. Die Unterkunft bietet Platz für bis zu 14 Gäste. Wander- und Radwege, Parks, Tennisplätze oder Restaurants finden sich in unmittelbarer Nähe.

Schloss Weissenstein, Pommersfelden Deutschland: Bekannt aus «Die Kaiserin»

Schlafen wie eine Kaiserin ist im Schloss Weissenstein möglich. Das historische Anwesen aus dem 18. Jahrhundert ist im Netflix-Historiendrama «Die Kaiserin» zu sehen und lässt sich nun auch für Übernachtungen buchen. Der Aufenthalt ist eine Reise zurück in die Vergangenheit ins 19. Jahrhundert, als die als Sisi bekannte Kaiserin Elisabeth von Österreich lebte.

Das Schloss Weissenstein ist seit seiner Errichtung im 18. Jahrhundert im Besitz der Familie Schönborn. Empfangen wird man von Gastgeberin Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid. Durch die Eingangshalle geht es in die im kaiserlichen Stil eingerichtete Suite im Westflügel des Schlosses. Zur Übernachtung gehören eine Schlossführung und ein von Sisi inspiriertes Abendessen und Frühstück.

