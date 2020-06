Abo Covid-19 in Alterszentren Mehrere Tote in Altersheimen

Trotz strengem Schutzregime in den städtischen Alterszentren gibt es nun zwei erste Covid-19-Fälle. Eine Person ist verstorben, der anderen geht es den Umständen entsprechend gut. In einem Heim in Marthalen sind drei Personen verstorben.