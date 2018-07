32 Millionen mehr für Naturschutz

Mit Sirenengeheul und blinkendem grünen Warnlicht fuhr der extra gecharterte Lieferwagen der Initianten am Donnerstag beim Walchentor vor, um die 14 000 Unterschriften bei der kantonalen Verwaltung zu deponieren. «Es ist uns sehr leicht gefallen, die Unterschriften zu sammeln», sagte Andreas Hasler, Geschäftsleiter von pro Natura Zürich und Sprecher der Initianten. 6000 Signaturen hätten ausgereicht für eine kantonale Initiative. «Rettet die Natur» heisst das Volksbegehren, hinter dem fünf Naturschutz-Organisationen mit rund 100 000 Mitgliedern stehen: Birdlife Zürich, pro Natura Zürich, WWF Zürich, Aqua Viva und der kantonale Fischereiverband.

Die Initianten haben nach der Übergabe dieses Video auf Facebook gestellt.

Die Initiative verlangt, dass der Kanton in den Natur- und Heimatschutzfonds (NHF) jährlich 32 Millionen Franken mehr Steuergelder einlegt als dieses Jahr und den Gesamtbetrag in Zukunft der Teuerung anpasst. Dafür müsste das Gesetz von 1974 geändert werden.

Zu wenig Geld

Laut Gesetz müssen seit 2003 jährlich zwischen 18 und 30 Millionen in den NHF fliessen. Den genauen Betrag legt der Kantonsrat jeweils in der Budgetdebatte fest. Der Fonds ist ein beliebtes Sparobjekt der bürgerlichen Parteien. Für dieses Jahr stehen 23 Millionen zur Verfügung. Es hat sich eingebürgert, dass zehn Millionen davon für den Heimatschutz reserviert sind, so dass für den Naturschutz im engeren Sinne lediglich 13 Millionen übrigen bleiben. Das sind Gelder etwa für den Arten- und Landschaftsschutz. Den Anteil für den Heimatschutz wollen die Initianten beibehalten, dafür aber den Betrag für den Naturschutz um 27 Millionen aufstocken. Ausserdem sollen weitere fünf Millionen für die Renaturierung von öffentlichen Gewässern fix reserviert werden. Fazit: Die Initiative will das Gesetz so ändern, dass in den Natur- und Heimatschutzfonds neu jährlich mindestens 55 Millionen Steuergelder fliessen – statt nur 18 bis 30 Millionen.

Artenvielfalt schrumpft

«Der Natur geht es im Kanton Zürich schlecht», sagte Hasler anlässlich der Übergabe der Unterschriften. Heute lebten im Kanton 150 000 Brutvögel weniger als vor 20 Jahren. Und der Bestand an Bachforellen sei um über 80 Prozent eingebrochen – unter anderem, weil es nur noch vereinzelt lebendige, offene Gewässer gebe. Um den Rückgang der Natur und das Artensterben zu stoppen, brauche es eine breite Palette von Massnahmen: Mehr Blumen in den Wiesen, mehr Vielfalt im Wald und Siedlungsraum, mehr und besseren Schutz für die Moore, mehr Gewässerrenaturierungen. All das kostet Geld. Die bisherigen Mittel reichten nirgends hin, sagte Hasler. Und: «Obwohl es die Naturvielfalt unsere Lebensgrundlage ist, verweigerte die Politik bisher die nötigen Mittel.»

Bedarf ausgewiesen

Mit ihrer Kritik sind die Initianten in guter Gesellschaft. Gemäss dem noch immer massgebenden Naturschutz-Gesamtkonzept des Kantons von 1995 sind bis jetzt nur die Hälfte der dort definierten Ziele erreicht worden. Ursina Wiedmer, Leiterin der Fachstelle Naturschutz in der Baudirektion von Markus Kägi (SVP), sagte kürzlich, dass es trotz gewisser Erfolge bisher nicht gelungen sei, den Artenschwund im Kanton zu stoppen. Künftig sei ein grösserer Effort nötig, um diesen zu stoppen. Im jüngsten Bilanzbericht zum Konzept heisst es zudem, mit den heutigen Mitteln seien keine Fortschritte beim Naturschutz mehr möglich. Man könne das Erreichte höchstens halten. (Landbote)