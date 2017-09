Ärztemangel: Uni Zürich bietet mehr Plätze für Medizinstudium an

3380 Studierende lassen sich derzeit in Zürich zu Medizinern ausbilden. Für Erstsemestler stehen ab diesem Semester erstmals 372 Plätze im Bachelorstudium Humanmedizin einschliesslich Chiropraktik zur Verfügung. Das sind 72 mehr als im Vorjahr.

Als grösste Hochschule in der Medizin wolle sich die Uni Zürich tatkräftig gegen den Ärztemangel in der Schweiz einsetzen, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Deshalb bilde man neu ein Viertel mehr Ärztinnen und Ärzte aus.

Von den 372 Plätzen entfallen 40 Plätze auf den so genannten «Luzerner Track» und weitere 40 Plätze auf den «St.Galler Track». Das heisst, dass diese Studierenden nach ihrem Bachelorabschluss für die klinische Ausbildung nach Luzern oder St.Gallen wechseln. Diese Partner-Unis führen die Masterstudiengänge ab dem Herbstsemester 2020 gemeinsam mit der Universität Zürich durch.

100 Millionen für mehr Ausbildungsplätze

Um den Ärztemangel in der Schweiz zu beheben, hatte das Bundesparlament im vergangenen Jahr 100 Millionen Franken für zusätzliche Ausbildungsplätze bewilligt. Neben der Universität Zürich bieten deshalb auch andere Schulen mehr Ausbildungsplätze für Medizinerinnen und Mediziner.

Die Universität Freiburg bietet ab 2019 zusätzlich zu ihrem Bachelor- auch einen Masterstudiengang an. Auch die Tessiner «Università della Svizzera italiana» wird ab 2020 einen Studiengang auf Stufe Master eröffnen. Zudem beteiligen sich künftig auch die beiden ETH an der Humanmedizinausbildung. (past/sda)