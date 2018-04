Autofahrer kollidiert in Wollerau mit Polizeiauto

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag, als er in Wollerau von der Roos- in die Verenastrasse einbiegen wollte, mit einem entgegenkommenden Auto der Kantonspolizei Schwyz kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand aber erheblicher Schaden. (pst/sda)