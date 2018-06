Baustart für Bundesasylzentrum in Zürich-West

Baustart für das neue Bundesasylzentrum auf dem Zürcher Duttweiler-Areal: Am Montag hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Bauarbeiten mit dem symbolischen Spatenstich begonnen. Gebaut werden 360 Plätze für das beschleunigte Asylverfahren.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) bedankte sich in ihrer Rede bei Stadt und Kanton Zürich für die Vorreiterrolle und das Engagement bei der Beschleunigung der Asylverfahren.

Die SP-Equipe Fehr, Mauch, Sommaruga und Golta beim Spatenstich fürs Bundesasylzentrum in Zürich - mit GOLDENEN Schaufeln. Was mich natürlich sofort an #TwinPeaksTheReturn erinnert: https://t.co/4XpHwUz0f4 #shovelyourselfoutoftheshit pic.twitter.com/XHRPdeHlAP