Bund begrüsst Verbot von «Lies!»-Aktionen

Das vertrauliche Rundschreiben des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) sagt es deutlich: «Der NDB begrüsst und unterstützt weiterhin alle Anstrengungen der zuständigen Behörden der Kantone und Gemeinden, um Koranverteilaktionen im Rahmen der Aktion «Lies!» zu unterbinden.» NDB-Direktor Markus Seiler bezeichnet es in seinem Schreoiben als praktikablen Weg, Bewilligungen zu verweigern. Eine solche ist für Standaktionen nämlich nötig. Seiler stützt sich auf eine Zweitmeinung zu einem Zürcher Rechtsgutachten, welches Sicherheitsdirektor Mario Fehr in Auftrag gegeben hatte. Diese Zweitmeinung bestätigt das Zürcher Gutachten, wie die «NZZ» gestern schrieb. Dieses war ebenfalls zum Schluss gekommen, man könne die Standaktionen verbieten.

Verfassungsfeindliche Haltung reicht als Grund

Im Schreiben, das unter anderem an die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren ging, hält Seiler fest: «Im Bewilligungsverfahren dürfen die Behörden bei der Interessenabwägung auch den ideologischen Hintergrund und die Ansichten der Gesuchsteller miteinbeziehen.» Es genüge, dass hinter der Kampagne eine verfassungsfeindliche Grundhaltung stehe, die das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip ablehne und verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte negiere. Woran diese Haltung genau erkennbar ist, führt der NDB-Direktor nicht aus.

Hingegen müsse nicht nachgewiesen werden, dass terroristische Tätigkeiten unterstützt oder gefördert würden. Seiler äussert sich «zuversichtlich, dass die Verweigerung der Bewilligung für die Standaktion ‹Lies!› einer gerichtlichen Überprüfung standhalten würde». Mario Fehr betonte gestern auf Anfrage, dass es nicht um den Koran gehe. «Vielmehr sind die Leute im Fokus, welche hinter den Verteilaktionen stehen. Diese sind gefährlich und missbrauchen die Aktionen für ihre ideologischen Ziele.»

Mit denselben Argumenten, mit denen die Bewilligungen für Standaktionen verweigert werden können, lassen sich laut Fehr auch mobile Koranverteiler der «Lies!»-Aktion wegweisen. Sie müssen vorgängig kein Gesuch für eine Bewilligung einreichen.

Aktuell sind weder in Zürich noch in Winterthur Gesuche für Standaktionen hängig. Die Verantwortlichen der «Lies!»-Aktion hatten vor einigen Wochen vermeldet, sie würden schweizweit auf weitere Aktionen verzichten. Sollte in der Stadt Zürich ein Gesuch eingehen, will man dieses laut Auskunft des Sicherheitsdepartements sorgfältig prüfen. Zum Schreiben des NDB und dem neuen Gutachten will man sich momentan nicht äussern. Auf Mitte September wurde aber eine ausführliche Antwort zu einer Anfrage im Gemeinderat in Aussicht gestellt.

Verbot von Organisationen momentan kaum möglich

NDB-Direktor Markus Seiler äussert sich in seinem Schreiben sehr ausführlich zur Frage, ob man die Organisation verbieten könnte, die hinter der «Lies!»-Aktion steht. Dies hält der NDB derzeit für «nicht erfolgversprechend». Die materiellen und formellen Voraussetzungen würden weitgehend fehlen. Die Schweiz müsste zuerst einen Beschluss der Uno oder der OSZE erwirken. Allerdings will der NDB eine Revision des entsprechenden Gesetzesparagrafen veranlassen.

Kritisch beurteilt der NDB-Direktor aufgrund der Zweitmeinung ein allgemeines Tätigkeitsverbot gegen alle «Lies!»-Koranverteiler. Ein Verbot könne nicht gegen unbestimmte Personen ausgesprochen werden. Gegenüber einzelnen Personen wäre es hingegen möglich, wenn aufgrund der Eigenschaften dieser Personen eine konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit entstehe. Der NDB will Fälle von Jihad-Reisenden dahingehend überprüfen. Markus Seiler stellt zudem in Aussicht, dass der NDB die nachrichtendienstliche Aufklärung der möglichen, von «Lies!»-Aktivisten ausgehenden Bedrohung fortsetzen und intensivieren wolle. (Zürcher Regionalzeitungen)