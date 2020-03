Das bedeuten die Massnahmen des Bundes für den Kanton Zürich

Während die Medienkonferenz des Bundesrats in Bern noch im Gang war, traten in Zürich am Freitagnachmittag vier von sieben Mitgliedern des Zürcher Regierungsrats vor die Medien. Sie informierten darüber, wie die vom Bund verfügten Massnahmen im Kanton Zürich genau umgesetzt werden sollen. Spielraum gibt es dabei in den meisten Bereichen nur wenig. Die neuen Massnahmen werden das Leben auch im Kanton Zürich massiv beeinflussen. Betroffen sind verschiedene Bereiche des alltäglichen Lebens.

Schule und Kinderbetreuung

Ab Montag findet an den Schulen bis nach den Frühlingsferien kein Unterricht mehr statt. Die Schulen werden aber nicht zu Sperrzonen. «Die Volksschule wird vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe vom Unterricht auf Betreuung umstellen», sagte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). Die Bildungsdirektion will damit verhindern, dass zu Hause besonders gefährdete Personen wie Grosseltern einspringen. Und Eltern, die dringend zur Arbeit müssen, sollen dies weiterhin tun können. «Kein einziges Kind darf unbetreut sein», sagte Steiner.

Eltern können ihre Kinder somit weiterhin zur Schule schicken, müssen aber nicht. Über das Wochenende nehmen die Lehrpersonen mit den Eltern Kontakt auf, um abzuklären, welche Kinder die schulische Betreuung beanspruchen. Wie diese genau aussieht, ist noch unklar. Dies ist weitestgehend den Schulen überlassen. Sie müssen aber dafür sorgen, dass die Kinder in kleinen Gruppen betreut werden, um die Ansteckungsgefahr tief zu halten. «Wir gehen davon aus, dass es einige Tage braucht, bis sich alles eingespielt hat», sagte Steiner und sprach von einer «Chaosphase». Daran führe kein Weg vorbei.

Wo es möglich ist, soll an der Volksschule «altersadäquat» ein Fernunterricht eingeführt werden. Ein solcher steht aber vor allem an Gymnasien, Fach- und Berufsmittelschulen im Vordergrund. Dort sollen die Schüler ab Montag eigenständig zu Hause lernen. Wie dies konkret umgesetzt wird, werden die Schulen und Lehrer über das Wochenende erarbeiten. Nicht abgesagt werden Matura- und Lehrabschlussprüfungen, die bereits angesetzt worden sind.

Am weitesten mit der Umsetzung der Massnahmen sind die Fachhochschulen und Universitäten: Sie haben bereits angekündigt, auf E-Learning umzustellen oder haben dies bereits getan.

Wirtschaft

Die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise sind bereits nach sehr kurzer Zeit beträchtlich: Die Zahl der Kurzarbeitsgesuche beispielsweise geht seit Tagen durch die Decke. Seit Ende Februar haben rund 550 Unternehmen mit rund 10’000 betroffenen Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. Waren es anfänglich vor allem Unternehmen aus dem Veranstaltungsbereich, sind nun laut Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) alle möglichen Branchen betroffen. Die Situation sei sehr ernst zu nehmen, sagte die Regierungsrätin. «Unser oberstes Ziel ist es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und die Unternehmen dabei zu unterstützen, diese schwierige Phase zu überstehen.»

Wie genau der Kanton das machen will, ist derzeit aber offen. Als Soforthilfe stelle Walker Späh in Aussicht, auf behördliche Kontrollen so weit als möglich zu verzichten und die Unternehmen auch von unnötigem administrativem Aufwand zu entlasten.

Gesundheitsversorgung

Das Zürcher Gesundheitssystem ist derzeit einem Stresstest ausgesetzt. Damit für den weiteren Verlauf der Pandemie genügend Betten zur Verfügung stehen, sollen nicht zwingend notwendige Operationen verschoben werden. Notwendig wäre auch mehr Personal – doch ist dieses nicht einfach zu bekommen, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) ausführte. Zur Diskussion steht etwa der Einsatz von Medizinstudenten und die Rekrutierung pensionierter Ärzte. Auch der Zivilschutz ist bereits zur Unterstützung mehrerer Spitäler aufgeboten worden, etwa in den Spitälern Winterthur, Limmattal, Zollikerberg und im Seespital Horgen.

Kantonsweit waren bis am Freitag 140 infizierte Personen registriert, wobei nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet werden. 14 Personen sind derzeit hospitalisiert, vier von ihnen befinden sich in Intensivpflege. Elf Personen konnten bisher wieder aus dem Spital entlassen werden.

Veranstaltungen

Da der Bund öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern verbietet, müssen in Zürich unzählige Anlässe abgesagt werden. Zahlreiche grössere und kleine Betriebe müssen vorübergehend schliessen. Das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs hat das Sechseläuten abgesagt. Opernhaus und Schauspielhaus haben alle Vorstellungen bis Ende April gestrichen. Sogar der Zoo ist ab Samstag für die Besucherinnen und Besucher geschlossen. Restaurants, Bars und Clubs sind ebenfalls betroffen. Für Gastronomiebetriebe gilt, dass sie geöffnet bleiben dürfen, wenn sich in ihren Räumlichkeiten maximal 50 Personen – inklusive Angestellte – aufhalten.

Das Aus für grosse Teile des Zürcher Nachtlebens trifft vor allem die jüngere Generation. Bildungsdirektorin Steiner richtete einen eindringlichen Appell an sie: «Sie sind in einer Phase des Lebens, in der man unbeschwert, unbekümmert und manchmal auch etwas unvorsichtig ist. Sie können mit Ihrem Verhalten mithelfen, die Situation zu meistern.»

Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP), in dessen Zuständigkeit die Überprüfung des Verbots fällt, drückte sich etwas direkter aus: «Das Veranstaltungsverbot wird konsequent durchgesetzt.» Er gehe davon aus, dass die kollektive Vernunft siegen werde.

Öffentliche Institutionen

Von den neuen Massnahmen sind nicht nur Privatpersonen und Unternehmen betroffen, sondern auch staatliche Institutionen. Aus übergeordnetem öffentlichen Interesse können jedoch Ausnahmen gemacht werden. So können laut Rickli beispielsweise die Kantonsratssitzungen sowie Gemeindeversammlungen stattfinden, obwohl es sich dabei um Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen handelt. Der Kantonsrat kann somit voraussichtlich am Montag wie geplant erstmals in der Messe-Halle 7 in Oerlikon tagen.