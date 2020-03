Das öffentliche Leben ging weiter – aber nicht mehr unbeschwert

Montagmorgen am Südrand von Zürich. Nicht irgendein Tag, sondern der erste, an dem wegen des Coronavirus die Schulen geschlossen sind – und der letzte, bevor das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen kommt. Der Pöstler liefert Post aus. «Es sind alle daheim, super», sagt er. Offenbar hat der behördliche Aufruf zum Homeoffice bei vielen gefruchtet. So kann er den zu Hause Gebliebenen ihre Post bei Bedarf direkt übergeben.

Vom Uetliberg her ist ein Alphorn zu hören. Darüber rauscht ein Flugzeug. Doch wie ist die Lage in der Innenstadt der Schweizer Metropole an diesem historischen Tag? Mit dem Velo mache ich mich auf nach Downtown Switzerland.

Zwischenstopp in der Bäckeranlage nahe der Langstrasse. Das Restaurant des Quartierzentrums ist noch geöffnet. Doch ein Schild an der Tür mahnt: Wer Husten oder Fieber hat, soll nach Hause. Kurz vor Mittag sind auf dem Spielplatz neben der Gartenbeiz ein paar wenige Eltern mit Kleinkindern. Das Leben geht weiter, wenn auch reduziert. Der Verkehr auf den Strassen ist zurückgegangen. Auch die Trams und Busse sind leerer als sonst.

Mit Mundschutz unterwegs

Im Swatch-Laden an der Bahnhofstrasse stehen fünf Angestellte herum. Die Kunden sind klar in der Unterzahl. «Nicht viel los heute», meint eine Angestellte und lächelt. Draussen vor dem Coop St. Annahof trägt jemand eine extragrosse Rolle Haushaltpapier nach Hause.

Noch ist das Stadtleben nicht ganz zum Erliegen gekommen, obwohl es wegen der Coronavirus-Pandemie bereits eingeschränkt war. Viele Kinos hatten schon geschlossen, die Hallenbäder und der Zoo auch. Und an der Pforte zum Rathaus, wo sonst montags der Kantonsrat tagt, verkündet ein Schild: «Rathaus heute geschlossen». Die Parlamentssitzung sollte zunächst in die Messe Zürich verlegt werden. Am Wochenende blies der Kanton sie dann ganz ab. Auch die Sitzungen des Zürcher Gemeinderats fallen bis auf weiteres aus.

Der Magen knurrt. Zum Fleischkäse-Weggli beim St. Annahof gibts einen Sprutz Desinfektionsmittel auf die Hand. Noch fahren Trams im Minutentakt vorbei. Sie sind nur spärlich besetzt. Und die Passagiere gehen auf Distanz. Meistens sitzen sie mehr als zwei Meter voneinander entfernt.

Zwölf Uhr am Paradeplatz: Vor den Hauptsitzen der Grossbanken Credit Suisse und UBS sind nur vereinzelt Menschen anzutreffen. Da und dort sieht man Leute mit Mundschutz. Am Ticketschalter der Verkehrsbetriebe Zürich werden die Kunden per Plakat gebeten, wenn möglich bargeldlose Zahlungsmittel zu verwenden – «für Ihre und unsere Gesundheit», wie es auf einem Plakat heisst.

«Mir macht es keine Angst»

Die Mittagssonne sorgt inzwischen für angenehmes Wetter zum Draussensitzen. Das Seeufer ist belebt, aber weit entfernt vom Gedränge, das hier sonst bei Sonne und Wärme herrscht. Im Restaurant Pumpstation an der Seepromenade findet man zur Mittagszeit reihenweise freie Tische.

Gesprächsthema am Nebentisch ist das Coronavirus, was sonst? «Mir macht es keine Angst», sagt ein gut gekleideter, gut 40-jähriger Mann. «Aber es zeigt, wie wenig wir geschützt sind.» Menschen im Seniorenalter sind nur selten zu sehen an diesem sonnigen Mittag am See. Für sie ist das Coronavirus besonders gefährlich. Grillmeister Baba zeigt sich gut gelaunt, obwohl ungewöhnlich wenige Gäste in der Pumpstation sind: «Weisst du, wir haben jetzt weniger Leute eingestellt», sagt er. «Besser jetzt als im April, Mai, Juni.» Wie lange die Corona-Krise noch dauern wird, ist unklar. Klar ist: Sie wird auch diese Wirtschaft hart treffen.

Am späten Nachmittag gibt der Bundesrat bekannt: Läden, die nicht für die Grundversorgung wichtig sind, Restaurants, Clubs, Museen, Theater, Kinos und weitere öffentliche Orte bleiben ab sofort geschlossen. «Abstand halten kann Leben retten», lautet die Devise.